Эксперт предупредил о демографической катастрофе, ожидающей Украину

Киев, 16 июля. Бывший глава Министерства экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что перед страной встала угроза реальной демографической катастрофы.

По словам Суслова, в настоящее время Украина находится в глубоком демографическом кризисе. Эксперт пояснил, что смертность в стране в два раза превышает рождаемость. Он отметил, что при таких условиях перспективы развития страны являются крайне плохими.

«Ну, и наша статистика публикует, что смертность в Украине ровно в два раза выше, чем рождаемость, то есть, на каждых 100 умерших приходится около 50-ти детей, которые рождаются. А это свидетельствует об очень глубоком демографическом кризисе, который переживает Украина, и об очень плохих перспективах развития страны», — считает специалист.

Бывший глава экономического ведомства также отметил, что на данный момент работающих граждан страны в несколько раз меньше, чем неработоспособных. Также он добавил, что по уровню заработных плат Украина находится на последнем месте в Европе.

«По оценкам в стране сегодня 42 миллиона 200 тысяч человек, из них работоспособных около 16-ти миллионов, всего-навсего», — пояснил Суслов.

Экс-министр также подчеркнул, что уменьшению безработицы не способствует и открытие границ и введение безвизового режима с Европейским союзом.

«В стране, несмотря на то, что открыли двери, безвиз, выехали миллионы людей на заработки в другие страны – все равно 10% населения являются безработными, и они находятся в достаточно сложных условиях», — сказал он.

Бывший чиновник вспомнил также минимальную зарплату, составляющую 3700 гривен и являющуюся недостаточной для нормальной жизни. Отметил он и пенсионеров, получающих пенсию в размере около 1400 гривен.

Эксперт резюмировал, что, учитывая все это, Украина является беднейшей страной Европы с самым низким уровнем жизни населения.

Напомним, что ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что украинские власти «довели страну до обнищания». По его словам, такого не было даже при «обхаянном» властями Украины коммунизме.

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