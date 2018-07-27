Эксперт: полностью на свой газ Украина сможет перейти лишь в одном случае

16:5227.07.2018

(обновлено: 16:53 27.07.2018)

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Украина должна отказаться от импорта газа из России и развивать собственную газодобычу, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление.

Украина должна полностью отказаться от импорта газа из России и не допускать, чтобы Киев «преклонял голову и колено» перед Москвой, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман на заседании правительства, которое транслировал телеканал «112 Украина».

Политолог: тема газа превратилась для Киева в ловушку»Для нас очень важно сохранить независимость, в том числе и энергетическую. Я всегда удивлялся, как Украина, у которой огромные запасы природного газа в недрах, покупала газ у России. Стоило наступить декабрю, как любая власть преклоняла голову и колено, ползала в Москву и договаривалась о цене на газ», – сказал премьер.

Гройсман также выразил уверенность, что Киев сможет начать полномасштабную добычу украинского газа и впоследствии снизить цену на голубое топливо внутри страны.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление.

«Собственная добыча не позволяет полностью покрыть потребности Украины в газе. И это даже при том, что когда экономика Украины переходила в стадию падения, потребление газа там снизилось относительно 2013, 2014 года. Сейчас потребление покрывается за счет собственной добычи и за счет реверса (российского газа) – по этой схеме они живут, ну и, очевидно, продолжат дальше жить. В любом случае, чтобы они смогли покрывать внутренние потребности за счет собственной добычи – это вряд ли возможно. Разве что если экономика дальше рухнет, чтобы потребление газа еще больше сократилось», – сказал Сергей Пикин.

«Фантомные боли». Эксперт о новом законе Украины по добыче нефти и газаВ ноябре прошлого года Владимир Гройсман заявил, что страна уже 720 дней не покупает российский газ. При этом Киев переплачивал за него же европейским посредникам от 20 до 50 долларов за тысячу кубометров. Как подсчитал бывший глава департамента финконтроля Минобороны страны Максим Гольдарб, убытки Украины от отказа закупать газ напрямую у «Газпрома» достигли миллиарда долларов.

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