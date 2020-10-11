Эксперт озвучил прогноз по курсу доллара в Украине

Доллар может немного подешеветь

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю до 28,13/28,33 грн/долл.



В течение новой недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Наличный доллар в банках может торговаться на уровне 28,0/28,2 гривен, а на межбанке – около 28,1 гривен. Такой прогноз озвучил старший аналитик Альпари Вадим Иосуб, сообщает РБК-Украина в воскресенье, 11 октября.



Он отметил аналитик, что за минувшую неделю курс доллара к гривне незначительно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,2-0,5%.



Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,33 до 28,28 грн (-0,2%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании УкрДилинг, за это же время снизились с 28,36/28,38 до 28,21/28,23 (-0,5%).



Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 28,26/28,44 до 28,13/28,33 (-0,5%/-0,4%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,6% до 0,7% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой.



Ранее в пятницу стало известно, что Нацбанк прекратил поддержку гривны. За рабочую неделю 5-9 октября регулятор сократил продажу валюты на межбанковском рынке в шесть раз – до $8,7 млн.



Также сообщалось, что гривна ускорила рост на межбанке. На 12 октября НБУ укрепил гривну на 7 копеек – до 28,20 грн/долл.



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