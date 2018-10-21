Эксперт оценил решение МВФ выделить Украине $3,9 млрд

Короткая ссылка

20 октября 2018, 23:53

Политолог Эдуард Попов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил решение Международного валютного фонда выделить Украине $3,9 млрд в рамках 14-месячной программы финансирования.

Как отметил эксперт, Киев уже начал выполнять ультимативные требования МВФ, повысив на 23,5% стоимость газа для населения с ноября, в противном случае Украина денег просто не получила бы.

«Естественно, это не последнее требование МВФ — каждый раз условия будут ужесточаться, а вот польза от полученных кредитов крайне сомнительна», — считает Попов.

По его словам, население страны этих средств просто не увидит, то есть никакого прямого положительного воздействия на качество жизни граждан не будет.

«Экономике Украины выданные кредиты также пользы не принесут, поскольку обещанные средства пойдут на погашение уже взятых займов и получение новых — у Киева просто нет иного выхода», — пояснил он.

Попов добавил, что в результате экономической политики нынешнего Киева страна теряет свой главный ресурс — жителей.

Ранее сопредседатель киевского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в беседе с ФАН прокомментировал повышение цен на газ для населения Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube



Источник