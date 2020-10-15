Эксперт оценил исследование МВФ о совокупном госдолге — РТ на русском

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15 октября 2020, 20:15

Руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов оценил исследование Международного валютного фонда о совокупном государственном долге, который, как ожидается, в 2020 году достигнет рекордного уровня, приблизившись к 100% ВВП.

«Мировая экономика в текущем состоянии основывается на долге — он является единственным фактором, поддерживающим её. Альтернативы другой не придумано — развитие происходит за счёт привлечения заёмного капитала, выступающего питательной средой», — заявил Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, альтернативы нет и в ближайшие годы рост совокупного долга продолжится.

Ранее в МВФ рассказали о восстановлении мировой экономики после пандемии.

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