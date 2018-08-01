Эксперт объяснила, почему новые пошлины США против Китая маловероятны

Вероятность введения 25-процентных пошлин на импорт китайских товаров в США может стремиться к нулю и выглядит очередной игрой президента Дональда Трампа, потому что зависимость американской экономики от китайских товаров слишком велика. К тому же Китай не найдет партнера по емкости, близкого или превосходящего США, считает доцент кафедры мировой экономики РЭУ имени Г.В.Плеханова Галина Кузнецова.

Администрация США планирует предложить введение пошлин в 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 миллиардов долларов вместо ранее заявлявшихся 10%, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией.

«Надо конечно понимать, какие именно товары войдут в этот список. Но складывается впечатление, что Трамп ведет хитрую игру. То же самое было с европейцами. Вполне возможно, что это очередной ход, чтобы потом красиво отступить, сделать такой шаг. Ведь слишком велика зависимость американской экономики от поставок китайских товаров, причем речь давным-давно идет не о ширпотребе, а о комплектующих, необходимых вещах», — полагает Кузнецова. Она напомнила, что мировая экономика уже «завязана» на фрагментации, когда торговля идет не готовыми изделиями, а деталями для сборки.

По ее словам, подобные действия Трампа связаны с тем, что его не устраивает отрицательное сальдо торгового баланса страны по товарам и он пытается возродить американскую промышленность. «Трамп мыслит категориями середины 20 века, но сила США – это технологии, мозги, силиконовая долина. В современной экономике, которую мы называем цифровой, не нужно быть лидером по производству автомобилей», — считает эксперт.

Китаю, который стал для США партнером номер один в торговле, оттеснив Канаду и Мексику, тоже очень сложно будет найти сопоставимый с американским рынок сбыта. «Нет ни одного в мире рынка, по емкости сравнимого с американским и китайским. Если мы будем говорить о европейском, он конечно велик, если брать целиком Европу, но надо понимать, что это разные страны, хоть и с одинаковым таможенным тарифом и одинаковой политикой, но с разным спросом, его структурой. Поэтому ни одна страна Европы не может заменить американский рынок», — добавила Кузнецова.

То же самое касается и российского рынка сбыта для Китая. «Наша цель достигнуть взаимной торговли между Россией и Китаем 100 миллиардов долларов. Учитывая масштабы китайского экспорта или американского импорта, это очень маленькая сумма», — продолжила она. Товарооборот России и Китая по итогам 2017 года составил 87 миллиардов долларов, США и Китая – 600 миллиардов долларов, России и США – 24 миллиарда долларов, напомнила эксперт.

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