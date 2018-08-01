Вы здесь: Главная / Мировая экономика / Эксперт объяснила, почему новые пошлины США против Китая маловероятны

Эксперт объяснила, почему новые пошлины США против Китая маловероятны

Мировая экономика 01 Авг 2018
Эксперт объяснила, почему новые пошлины США против Китая маловероятны
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Вероятность введения 25-процентных пошлин на импорт китайских товаров в США может стремиться к нулю и выглядит очередной игрой президента Дональда Трампа, потому что зависимость американской экономики от китайских товаров слишком велика. К тому же Китай не найдет партнера по емкости, близкого или превосходящего США, считает доцент кафедры мировой экономики РЭУ имени Г.В.Плеханова Галина Кузнецова.

Администрация США планирует предложить введение пошлин в 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 миллиардов долларов вместо ранее заявлявшихся 10%, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией.

«Надо конечно понимать, какие именно товары войдут в этот список. Но складывается впечатление, что Трамп ведет хитрую игру. То же самое было с европейцами. Вполне возможно, что это очередной ход, чтобы потом красиво отступить, сделать такой шаг. Ведь слишком велика зависимость американской экономики от поставок китайских товаров, причем речь давным-давно идет не о ширпотребе, а о комплектующих, необходимых вещах», — полагает Кузнецова. Она напомнила, что мировая экономика уже «завязана» на фрагментации, когда торговля идет не готовыми изделиями, а деталями для сборки.

По ее словам, подобные действия Трампа связаны с тем, что его не устраивает отрицательное сальдо торгового баланса страны по товарам и он пытается возродить американскую промышленность. «Трамп мыслит категориями середины 20 века, но сила США – это технологии, мозги, силиконовая долина. В современной экономике, которую мы называем цифровой, не нужно быть лидером по производству автомобилей», — считает эксперт.

Китаю, который стал для США партнером номер один в торговле, оттеснив Канаду и Мексику, тоже очень сложно будет найти сопоставимый с американским рынок сбыта. «Нет ни одного в мире рынка, по емкости сравнимого с американским и китайским. Если мы будем говорить о европейском, он конечно велик, если брать целиком Европу, но надо понимать, что это разные страны, хоть и с одинаковым таможенным тарифом и одинаковой политикой, но с разным спросом, его структурой. Поэтому ни одна страна Европы не может заменить американский рынок», — добавила Кузнецова.

То же самое касается и российского рынка сбыта для Китая. «Наша цель достигнуть взаимной торговли между Россией и Китаем 100 миллиардов долларов. Учитывая масштабы китайского экспорта или американского импорта, это очень маленькая сумма», — продолжила она. Товарооборот России и Китая по итогам 2017 года составил 87 миллиардов долларов, США и Китая – 600 миллиардов долларов, России и США – 24 миллиарда долларов, напомнила эксперт.

Источник

Трампономика. Как экономическая политика "Америка прежде всего" удвоила ВВП США →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top