эксперт объяснил, почему в сентябре и октябре гривня укрепится — Эксклюзив ТСН — tsn.ua

Хороший урожай, высокие экспортные цены и рекордные переводы заробитчан в Украину отсрочат подорожание доллара до конца осени.

В сентябре Украина заплатит внешним кредиторам около 3 млрд долларов, однако в течение первой половины осени гривна будет укрепляться.

Об этом рассказал в комментарии ТСН.ua президент инвестиционной группы «Универ» Тарас Козак.

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«В сентябре могли быть сложности, ведь именно на этот период выпадают рекордные выплаты по внешним долгам (Украина в сентябре должна оплатить внешним кредиторам около 2,9 млрд долларов, — ред.). В последние месяцы была неопределенность, сможет ли Министерство финансов оплатить эти средства без экстраординарных мер. Но Украина смогла привлечь около полумиллиарда долларов через выпуск евробондов и 23 августа должна получить «подарок» от МВФ в размере 2,7 миллиарда долларов. Эти средства должны обеспечить беспроблемное прохождение периода пиковых выплат нашим кредиторам», — объяснил аналитик.

Фундаментальные факторы, влияющие на гривну, достаточно неплохие, отметил Тарас Козак. Речь идет о хорошем урожае и высоких экспортных ценах.

Также специалист напомнил, что в этом году украинские трудовые мигранты перевели из заграницы рекордный объем денег. По данным Нацбанка, за январь-май 2021 года в Украину поступило от заробитчан 5,1 млрд долларов, что на 25% больше, чем за первые пять месяцев прошлого года.

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«Все указывает на то, что гривна продолжит укрепляться как минимум до октября. Если мы пройдем сентябрь без серьезных проблем, дальше у нас достаточно легкий период в контексте выплат внешнего долга», — ожидает специалист.

Напомним, до конца августа гривна может вернуться к отметке 27 грн/доллар, прогнозировал финансовый аналитик.

Между тем обменять валюту в Украине стало сложнее — Нацбанк ввел новые правила обмена.

Также сообщалось, что в июле украинцы массово начали нести валюту обменники, но эксперты предостерегали: в конце года гривна может значительно ослабнуть.

О том, что будет с долларом в сентябре и октябре, читайте в эксклюзивном материале ТСН.ua «Курс доллара осенью: насколько еще укрепится гривна и что будет с валютой до конца года».

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