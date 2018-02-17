Эксперт объяснил, почему Украина не вернется к фиксированному курсу валют

Возвращение фиксированного курса валют приведет к дефициту валюты, жестким ограничениям на ее покупку. Фото: nv.ua

Последние три года курс доллара к гривне демонстрирует сезонность. Интенсивно растет в январе-феврале, затем снижается к лету. Далее наблюдаем последующий плавный рост курса до конца года, рассказал Gazeta.ua старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

«В Украине существуют сезонные колебания спроса и предложения валюты. Есть периоды, когда растет экспорт аграрной продукции. А есть месяцы, когда увеличивается импорт энергоносителей. Задача плавающего курса валют — балансировать спрос и предложение. Исключить возможность возникновения дефицита валюты и множественности курсов. Уменьшить риск исчерпания международных валютных активов. Их не нужно тратить на искусственное удержание курса», — говорит Вадим Иосуб.

Возвращение фиксированного курса валют приведет к дефициту валюты, жестким ограничениям на ее покупку, по мнению эксперта.

«Появится множественность курсов. Официальный, по которому валюту никому, кроме «избранных» не продают. Для всех остальных — курс черного рынка, который может отличаться от официального в разы. Фиксированный курс является реально фиксированным очень условно. До очередной резкой девальвации. Она неизбежно наступает, когда у властей заканчивается валюта или желание поддерживать курс на прежнем уровне», — отметил аналитик.

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Кроме Украины, за последние три года от управления курсом отказались Россия, Беларусь, Казахстан, Азербайджан.

«Если кому-то кажется, что украинский валютный рынок с его колебаниями выглядит проблемным, то стоит обратить внимание на Узбекистан. За прошлый год в этой стране доллар вынужденно подорожал в 2,5 раза. И опять остается фиксированным. Ровно до момента следующей девальвации. С валютами развитых стран никакой стабильности нет. За последний год евро подорожал к доллару на 20%», — добавил Вадим Иосуб.

Укрепление курса гривны в последние недели свидетельствует об изменении неблагоприятных сезонных факторов более благоприятными факторами. По словам заместителя главы Нацбанка Олега Чурия, на состояние валютного рынка повлияло улучшение девальвационных ожиданий. Также во второй половине января было увеличено предложения валюты со стороны клиентов на наличном сегменте валютного рынка. Объем чистого предложения валюты вырос в январе до $ 257 млн. Это самый большой показатель за месяц с июля 2017 года.

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