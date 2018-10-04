Эксперт объяснил, почему невозможно разорвать экономические связи между Россией и Украиной

В эфире телеканала NewsOne эксперт подчеркнул, что экономика Украины устроена так, что в некоторых направлениях достаточно зависима от рынков и ресурсов Российской Федерации, а также Европейского союза и США, поэтому в ближайшие 5-10 лет разорвать экономические отношения между Москвой и Киевом нереально.

«Сегодня мы очень слабые и зависимые от других экономических сильных игроков. И эта война идёт на уничтожение. На уничтожение слабых. Украина сегодня слабая. У нас нет ни доктрины, ни стратегии экономического развития», — констатировал руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак.

По его словам, тяжёлая экономическая ситуация, конкуренция, торговые санкции, мораторий и квоты — это всё составляющие мировой войны за ресурсы и рынки сбыта.

«Вот все говорят о войне с Россией, но я вам раскрываю тайну — двигатели некоторых танков ВСУ Украина закупает в городе Ярославле. Ещё одно, на Украине отсутствует патронный завод. На Украине не производит ни одного патрона! Вы вдумайтесь! Воровать и грабить в армии нужно меньше!» — возмутился эксперт.

Кроме того, он отметил, что как бы не пыталась нынешняя власть нарисовать себе экономические успехи, есть анализ и статистика, и они говорят об экономическом упадке и печальном факте, что Украине превращается в сырьевой придаток.Бывший министр экономики Украины рассказал о последствиях разрыва сотрудничества с Россией

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«Не существует, друзья, экономики без науки! Наши соседи по уровню экономических свобод — Габон. Бенин и Конго. Не придут сюда деньги, инвестиции, в напрочь погрязшей и коррупции государстве развиваться экономика и мы дальше будем превращаться в сырьевой придаток!» — заявил Спивак.

Несмотря на политические разногласия, экономические связи между странами продолжают укрепляться, о чём свидетельствует лидерская позиция России в списке инвесторов в Украину по итогам первых шести месяцев 2018 года. На долю РФ пришлось 34,6% от общего объёма вложений в национальную экономику Украины ($436 млн), Кипра — 17,4% ($219 млн), Нидерландов — 16,5% ($207,7 млн), Австрии — 4,7% ($58,7), Польши — 4,3% ($54,1 млн), Франции — 3,7% ($46,9 млн), Великобритании — 3,4% ($43,4 млн).

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