Эксперт объяснил, почему экономика Украины не может вернуться к «домайданным» показателям — Федеральное агентство новостей No.1

15:03 26 Февраля 2019

Москва, 26 февраля. Невозможность возврата украинской экономической отрасли к «домайданным» показателям связана с требованиями Международного валютного фонда, отсутствием инвестиционного процесса и нежеланием Киева что-то предпринимать. Об этом заявил эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Беляев.

К пятилетнему юбилею Майдана украинская экономика приходит с отрицательными показателями. C 2013 по 2017 годы приток прямого иностранного капитала в экономику уменьшился в три раза — с 5,5 млрд долларов до 1,87 млрд долларов. По всем остальным критериям экономика Украины показывала отрицательную динамику.

По словам эксперта, помощь главного финансового источника Киева — МВФ — не шла на развитие экономики, поскольку средства фонда лишь закрывали предыдущие долги.

Он отметил, что для восстановления и развития экономики необходимо налаженное производство товаров и услуг, которые востребованы на других рынках, однако Украине поставить на экспорт нечего, пишет «Экономика сегодня».

«Исключение — это Россия, украинская экономика была выстроена в тесной связке с российской экономикой, но Украина сама отсекла себя от этих связей, хотя именно российский рынок был ее единственной надеждой», — объяснил Беляев.

Эксперт подчеркнул, что именно МВФ ограничивает развитие инвестиций, поэтому ресурсов становится меньше, а экономика их не производит.

Автор: Сергей Петров

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