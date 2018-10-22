Эксперт объяснил, какие факторы влияют на курс доллара в Украине



Фото: пресс-центр НБУ

Неожиданная динамика курса доллара, которая произошла в сентябре 2018 года, была связана с несколькими факторами.

Об этом в своем блоге на NEWSONE.ua. пишет член исполкома УОФА Виталий Шапран.

«С марта по середину июля валютный рынок пребывал в состоянии штиля, средний курс продажи доллара населению на официальном наличном рынке колебался в диапазоне 26,09-26,4. Начиная со второй половины июля на наличном валютном рынке стартовало ралли, и курс продажи доллара на официальном наличном рынке уже 03.09.2018 подскочил к отметке 28,37 грн за доллар. Для аналитиков и бизнеса это была неожиданная динамика, т.к. летом обычно украинская валюта отдыхает от потрясений, но 2018 год стал особенным», — отметил эксперт.

По его мнению, такая ситуация была спровоцирована несколькими факторами:

1. Нетипичная для Украины морозная весна привела к задержкам посевной и, соответственно, сбора урожая. На фоне этого фактора начали существенно расти цены на нефть и производные от нее. Аграриям пришлось больше средств тратить на импортные составляющие посевной, в то время как готовая продукция от них начала поступать на рынок в августе-сентябре, а выручка от нее — в сентябре-октябре.

2. Блокирование Российской Федерацией экономической активности в порту Мариуполя привело к задержкам в исполнении экспортных контрактов украинскими металлургами, т.к. Укрзализныця была не готова предоставить альтернативный маршрут. По разным оценкам, металлурги потеряли на этих простоях 25-30% валютной выручки.

3. В целом, второй квартал 2018 года был вообще неудачным для внешней торговли Украины и добротные фундаментальные итоги первого полугодия в области внешней торговли мы получили за счет первого квартала. Во втором квартале рост цен на нефть и производные от нее был более быстрым, чем рост цен на черный прокат, ЖРС, зерновые и масленичные культуры. На фоне ожидания выборов продолжалось замедление притока прямых иностранных инвестиций в Украину. В то же время, официальная статистика показывает, что за первое полугодие больших фундаментальных предпосылок для девальвации гривны не было. Торговый баланс по товарам и услугам Украина свела с профицитом примерно 176 млн долларов, при этом наблюдался дефицит по торговле товарами в сумме 2,65 млрд долларов и профицит по торговле услугами в сумме 2,826 млрд долларов.

4. Спекулятивное давление не гривну оказали «горячие» деньги нерезидентов, которые в преддверии очередного заседания ФРС и ожиданий повышения учетной ставки выводили из инвестиций в украинские ОВГЗ гривну, отправляя ее на валютный рынок с целью покупки долларов для репатриации инвестиций. За вторую половину лета 2018 года примерно 10-12 млрд грн было отправлено на валютный рынок нерезидентами, инвестировавшими в ОВГЗ.

«В итоге, после того как на рынок начала поступать валютная выручка от аграриев, с сентября рынок наличного и безналичного доллара стабилизировался в районе 28 грн за доллар, а НБУ уже в конце сентября — начале октября начал снова скупать доллары США для пополнения собственных золотовалютных резервов (ЗВР), которые за неспокойное лето 2018 года были изрядно потрепаны перечисленными выше факторами. Думаю, что если бы в октябре НБУ удержался от скупки валюты США в ЗВР, то курс на межбанке просел бы далеко ниже за 27,9, а курс продажи официального наличного рынка упал ближе к 28,0. Однако нет никаких сомнений, что НБУ лучше дать возможность наполнить ЗВР, приняв участие в дележе валютного пирога от урожая 2018 года, поскольку в будущем украинскую гривну могут ждать интересные времена», — отметил Шапран.

Как сообщал NEWSONE, ранее Виталий Шапран порекомендовал при покупке или продаже валюты в первую очередь ознакомиться с курсами валют на протяжении рабочего дня на межбанковском, официальном и «теневом» валютных рынках.







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