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Эксперт объяснил, как курс доллара взвинчивает цены на украинских заправках

Курс валют 03 Сен 2018
Эксперт объяснил, как курс доллара взвинчивает цены на украинских заправках
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Сегодня, 10:27
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Бензин будет дорожать, пока не прекратится девальвация гривни


Автор фото: Анастасия Искрицкая, «Сегодня»

Ситуация с ценами на бензин в Украине в ближайшее время будет определяться исключительно курсом гривни, которая с июля начала девальвацию. Другие факторы – спрос и цены на нефтепродукты за границей – пока никак не влияют на цену бензина и дизтоплива, рассказал сайту «Сегодня» директор специальных программ научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев.


«Спрос в ближайшее время не увеличится, он будет стабильно высоким. Цены на нефть растут, и по нефтяным котировкам немного растет и стоимость топлива на границе, но это не определяющий фактор. Все будет зависеть от курса валют. Если курс еще ослабнет на 1 грн, то литр горючего через две недели отреагирует подорожанием на 70 копеек», – считает Рябцев.


Пока что АЗС не спешат повышать цены сразу, чтобы не потерять клиентов.


«По спросу сейчас высокий сезон и компании не хотят отпугивать потребителей, первыми подымая цены. То есть подорожание сдерживается тем, что трейдеры беспокоятся, что потребители уйдут на заправки, которые продают смешанное горючее и сжиженный газ», – поясняет Рябцев.


Но сдерживать цены АЗС долго не будут. Сети автозаправок покупают топливо за доллары или евро, но прибыль получают в гривне. Когда национальная валюта падает, следующая закупка нефтепродуктов обходится компаниям дороже, из-за чего приходится поднимать цены. Плюс, ежемесячно на стоимость топлива влияет и акциз, поскольку он начисляется в евро, то есть, тоже зависит от стабильности гривни.

Подробнее о том, что влияет на цену бензина в Украине, читайте на сайте «Сегодня» в материале «Плюс гривня за литр: каких цен на бензин ждать украинцам в сентябре«.

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