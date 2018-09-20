Эксперт объяснил, к чему может привести Россию непростой шестилетний цикл для экономики

16:37 20 Сентября 2018

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Москва, 20 сентября. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил на заседании правительства, что следующий шестилетний цикл в экономике будет непростым. По словам экспертов, за это время глобальный кризис может привести российскую экономику к новой модели роста.

По прогнозам Минэкономразвития, ежегодные темпы роста российской экономики могут превысить 3% только после 2021 года. Это закономерно, поскольку есть множество негативных сигналов, исходящих от финансовых рынков, которые указывают на то, что мировая экономика попадет в рецессию с конца 2019 – начала 2020 года, сообщил руководитель направления финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников.

Он подчеркнул, что торговые войны, в том числе между США и Китаем, могут быть триггером, которые спровоцирует масштабную коррекцию рынка. Глобальная экономика перестраивается на новую индустриальную революцию. В этих условиях России нужно задуматься, как в нее вписаться.

«Мы имеем основания развиваться вровень с миром с 2021 — 2022 годов, но при условии, что не собьемся с логики нашей экономической политики, которая в последние годы более-менее сформировалась и может вывести страну на новую траекторию роста», — подчеркнул Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Автор:

Денис Коробейников

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