Эксперт об экономике Украины: Киев на пути в XV век

Москва, 27 октября. Украинская экономика деградирует так быстро, что Киев оказался на пути в XV век по структуре своего производства. Такое мнение в субботу высказал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, комментируя недавнее заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева.

Руководитель крупнейшей украинской газовой компании ранее признался, что шансы Киева выйти в лидеры по темпам экономического развития крайне малы, и с каждым днем они уменьшаются в геометрической прогрессии.

«Происходит упадок городов, деградация промышленного производства, потому что большое количество квалифицированных, грамотных и непьющих людей уехали c Украины работать в Россию, Казахстан, Польшу и другие страны», — пояснил Колташов RT.

Ситуация усугубляется жесткими условиями МВФ и Евросоюза, главными кредиторами Украины, а также неграмотной государственной политикой, которая практически убила внутренний рынок. Все это приводит к снижению уровня жизни населения и спаду производства. Кроме того, в стране процветают коррупция и криминал, что также не способствует развитию предпринимательства, считает эксперт.

По словам бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, новые власти, которые пришли после госпереворота 2014 года, фактически загнали страну в долговую яму. В следующем году на обслуживание госдолга у Киева уйдет более 40% государственного бюджета. Для сравнения, во время правления президента Виктора Януковича, которого свергли во время Евромайдана, государство тратило на обслуживание долгов всего 10% бюджета.

Напомним, что долг Украины только перед МВФ составляет 12,1 миллиарда долларов, а валютные резервы Национального банка Украины составляют 9,7 миллиарда долларов.

Источник