Эксперт назвал условие, при котором в Украине курс доллара взлетит

Если Украина не получит новый транш кредита МВФ, курс доллара может серьезно возрасти, сообщил эксперт / Reuters

Экономический эксперт Виталий Кузьмин спрогнозировал, что в Украине курс доллара до конца года может возрасти и перевалить за отметку в 32 и даже в 35 гривен за «бакс» в случае, если страна не получит новый транш кредита Международного валютного фонда.

При некоторых обстоятельствах стоимость доллара способна достигнуть 40 гривен, рассказал аналитик «Обозревателю».

«… есть требование МВФ, кредит в 1,9 млрд, или продолжение программы stand-by (программа помощи Украине — Ред.), мы можем получить только после того, как… бюджет будет утвержден. Причем в таком же виде, в котором он был подан», — сказал собеседник. Ранее стало известно, 11 октября Национальный банк Украины повысил официальный курс гривны по отношению к доллару — американская валюта опустились ниже психологической отметки в 28 грн.

Напомним, в одобренном Кабинетом министров проекте государственного бюджета нашей страны на 2019-й говорится, что к концу следующего года курс гривны к доллару превысит 29 грн/долл.





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