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Эксперт на примере акций Tesla объяснил психологию современного рынка

Мировая экономика 05 Фев 2020
Эксперт на примере акций Tesla объяснил психологию современного рынка
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Если в прошлую пятницу казалось, что мировая экономика смотрит в лицо пропасти, то на этой неделе рынок вновь смело приемлет рисковые активы, и на этом фоне Nasdaq обновляет свои исторические максимумы, а S&P 500 готовится переписать свой абсолютный рекорд.

Вчера акции Tesla взлетели до $969 за штуку, намекая своими темпами роста, что статус Toyota, как самого дорогого автопроизводителя в мире с капитализацией свыше 200 млрд, находится под угрозой. Однако сегодня бумаги Tesla от вчерашних максимумов теряют в цене уже более 25%. Компания была на слуху во всех уголках финансового сообщества на планете, вызывая споры о перекупленности и формировании пузыря в отдельных акциях и даже целых отраслях.

Одна из причин такой оценки рынком компании Tesla — это отсутствие аналогичного «зеленого» конкурента, сказал экс-портфельный менеджер Graham Capital, а ныне популярный колумнист Bloomberg Кэмерон Крайз. В опубликованной сегодня свежей статье в рамках колонки «Макро мэн» Крайз объясняет, что у современного общества в моде зеленые технологии и борьба с изменением климата.

Сейчас все автопроизводители от General Motors до Porsche в борьбе за ориентированного на защиту экологии потребителя предлагают электромобиль в соответствии с рыночными тенденциями. Но только Tesla делает это «без прицепа» бизнеса на основе устаревшего двигателя внутреннего сгорания, подчеркнул Кэмерон Крайз.

После 4-минутного выступления 23 сентября 2019 г. на саммите ООН по Климату шведская школьница Грета Тунберг стала знаменитой на весь мир, обвинив мировые правительства в пустословии и игнорировании климатических проблем. В ноябре ФРС провела первую в истории конференцию Центробанка США, посвященную вопросам влияния изменения климата на экономику. Еще один любопытный факт. В недавнем интервью Financial Times глава Европейского центрального банка Кристин Лагард упомянула инфляцию три раза. При этом 32 раза из ее уст прозвучали термины, имеющие отношение к борьбе с изменением климата.

Возможно, кто-то скажет, что, несмотря на важность самой климатической темы, центробанки, выдвигающие климат на первую линию своей повестки — «ставят телегу впереди лошади». Сейчас речь о другом — тема экологии в фаворе у современного инвестора. По этой причине современный инвестор и покупает акции Tesla, делая это с фанатичным рвением. Tesla является символом для рынка, который хотел бы зарабатывать на зеленых инвестициях!

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