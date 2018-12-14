Эксперт: Лидеры Европы поняли, что с Россией выгоднее дружить, чем конфликтовать — Телеканал Царьград

Фото: globallookpress.com

Украинская экономика представляет собой «бесперспективную абстракцию», а экономики Литвы и Эстонии по сравнению с экономической мощью Евросоюза можно сравнить со «статистической погрешностью», поэтому мнения этих стран, желающих вести санкционную войну с Россией, в Евросоюзе большого веса не имеют, а экономические драйверы Европы — Германия и Франция — осознали, что с Россией выгоднее поддерживать хорошие отношения, считает Богдан Безпалько.

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте Российской Федерации Богдан Безпалько прокомментировал отказ Евросоюза вводить санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе, отметив, что страны ЕС не хотят сами терпеть убытки от таких санкций, передает информагентство «Экономика сегодня».

По словам эксперта, Европа уже давно убедилась, что антироссийские санкции наносят ущерб не только России. Экономисты подсчитали, что ежемесячно Европа теряет около 700 млн евро от введенных против России экономических ограничений и ее ответных мер. И дополнительные меры «наказания» означают лишь дополнительные убытки ЕС, подчеркнул аналитик.

И первыми, кто понесет убытки от антироссийских санкций, будут Германия и Франция, которые заняты сейчас своими внутриполитическими проблемами, и создавать себе дополнительные экономические сложности из-за санкционной войны с Россией они не хотят, отметил Безпалько.

Для Евросоюза экономика Украины представляет собой «распадающуюся и бесперспективную абстракцию», которая не способна принести никакую выгоду, а экономическая мощь прибалтийских стран может рассматриваться в ЕС «на уровне статистической погрешности», поэтому желание некоторых европейских стран придерживаться в своей политике антироссийского мейнстрима в Евросоюзе серьезного веса не представляет, считает эксперт.

Кроме того, по мнению собеседника «Экономики сегодня», в Европе не верят в вину России в украинской провокации, и все осознают, что российские пограничники действовали в рамках международного морского права.

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