Эксперт: готовность КНДР к переговорам — результат жесткой политики Трампа

ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Готовность КНДР к переговорам с США — результат жесткой политики Дональда Трампа, теперь задача Пхеньяна — пойти на уступки и «пересидеть» правление Трампа, возможно, даже заморозив ракетную и ядерную программу, сказал РИА Новости эксперт по Корее, профессор университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков.

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Он также считает, что на встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына высока вероятность достижения соглашения о заморозке северокорейской ядерной программы.

Ранее Ким Чен Ын заявил о готовности вести переговоры с США по денуклеаризации Корейского полуострова. Трамп ответил согласием на предложение Ким Чен Ына о личной встрече, которая должна произойти до мая 2018 года.

«То, что мы увидели — результат жесткой политики Трампа. Никто не знает, действительно ли он был готов к применению силы, или же просто блефовал, однако все заинтересованные стороны — и китайцы, и южные корейцы, и корейцы северные — решили в своей политике исходить из предположения о том, что Трамп не блефует. При другом хозяине Белого дома КНДР, скорее всего, благополучно бы довела до ума свою межконтинентальную ракету, а потом, возможно, и стала бы о чем-то договариваться с США, при этом активно торгуясь и требуя максимальных выплат и уступок в обмен на свою готовность как-то ограничить свои вооружения. Однако к концу прошлого года в Пхеньяне осознали, что они имеют дело с человеком, который, возможно, вполне готов стрелять, — и то обстоятельство, что в случае конфликта они перед смертью существенно навредили бы супостату, их едва ли успокаивало», — сказал Ланьков.

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«Поэтому в конце ноября Северная Корея заявила о том, что, дескать, завершила свою ядерную программу, создав таким образом приемлемое объяснение для прекращения раздражавших США испытаний ракет и ядерных зарядов, а потом стала предлагать уступку за уступкой. Понятно, чего хотят северяне — снизить остроту ситуации, создать у Трампа и его окружения ощущение успеха, и пересидеть его правление — а потом, возможно, вернуться к старому и завершить доводку МБР, способных снести с лица земли Вашингтон с Нью-Йорком», — добавил собеседник агентства.

«Ради этого они (КНДР — ред.), предположительно, готовы заморозить ракетную и ядерную программу на относительно долгое время, а то и сдать часть оборудования и вооружений — сохранив, однако, некоторое количество и зарядов, и средств доставки. Соглашение это будет работать, пока в Вашингтоне находится у власти Трамп или человек его типа, готовый стрелять, если надо, поставив при этом под угрозу южнокорейцев и иных союзников. Это соглашение, с большой долей вероятности, и будет достигнуто на встрече», — отметил Ланьков.

По поводу места встречи, по его словам, возможны варианты. «Возможен Пхеньян, возможен Пханмунджом (разделенный на две части населенный пункт между Республикой Корея и КНДР — ред.), а возможна и третья страна — желательно, небольшая и напрямую в ситуации не задействованная, вроде Монголии», — заключил эксперт.





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