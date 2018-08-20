Эксперт дал прогноз, с каким курсом доллара Украина встретит День независимости

Размещено: 20.08.2018



Курс валют Фото: https://jizn.info

Член исполкома УОФА Виталий Шапран дал прогноз о курсе валют на конец августа 2018 года.

Об этом он написал в своем блоге на NEWSONE.ua.

«Надеюсь, что летние приключения доллара в Украине с 20 августа будут завершены и День Независимости мы встретим курсом ниже 28,0. Сейчас в Украине нет в достаточной степени гривневой ликвидности, чтобы доллар держался выше 28,0, да и большинство фундаментальных факторов пока работают против доллара. В дальнейшем судьбу «зеленого» в Украине будет определять денежный поток от аграрных экспортеров и динамика цен на их продукцию на мировых рынках. Пока мы имеем неплохие ценовые тенденции и хороший урожай на уровне примерно 60 млн тонн зерновых, большая половина из которых уже собрана. Думаю, что после летних истерик рынка НБУ будет ловить валюту от урожая 2018 в ЗВР, чтобы восполнить свои летние потери резервов, и готовиться к ответственному предвыборному периоду, поэтому рассчитывать на большое укрепление гривны не стоит. Коридор 27-28 для наличного рынка может быть приемлемым на август-сентябрь с небольшими отклонениями, если, конечно, рынок нам не преподнесет новые сюрпризы и умерит свои девальвационные ожидания», — отметил он.

Также он рассказал о будущем национальной валюты Украины.

«Что же касается более отдаленного будущего гривны, то оно тоже не такое мрачное. Большие выплаты по госдолгу в 2019 году в основном включают в себя выплаты МВФ, большая часть которых может осуществиться за счет ЗВР НБУ. В случае продления сотрудничества с Фондом, Украину уже готовят к выходу на рынок внешних заимствований. Например, Мировой банк рассматривает возможность предоставления на займы Украины гарантий в сумме 650 млн долларов США. Трудности, конечно, будут: это и всплески гривневой ликвидности, когда Минфин все же начнет исполнять бюджет в полном объеме, и переговоры с МВФ еще не завершены, они в самом разгаре будут только в сентябре, и пресловутый внешний фактор в нашем неспокойном регионе. А пока что самый большой враг гривны — это ожидания украинцами девальвации, и с этим коварным для прогнозов врагом бороться труднее всего, так как он плохо поддается статистическому анализу», — резюмировал эксперт.

Как сообщал NEWSONE, член исполкома УОФА Виталий Шапран объяснил, как Национальный банк будет стабилизировать курс гривны.





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