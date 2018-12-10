Эксперт: Без транша МВФ экономика Украины рухнет — Украина.ру

По словам эксперта, без транша МВФ Украину ждут проблему из-за давних долгов и очередного обвал экономики, поэтому сегодня в Киеве ждут решения Совета директоров МВФ, который обговаривает условия предоставления очередного займа.

«Если Украина не получит транш МВФ на 3,9 миллиарда евро, то экономика страны рухнет. Ведь по сравнению с прошлым годом расходная часть госбюджета увеличилась на 147 миллиардов гривен, а базу налоговую не изменили. И покрыть эту разницу нечем, кроме как деньгами МВФ и кредитом ЕС на 1 миллиард евро. Тогда всё сбалансировано и всё пляшет»,- сказал юрист Николай Мельник в эфире канала «112 Украина».

Он считает, что если Украина этих денег не получит, то страну ожидают непредсказуемые последствия.Скубченко: Власть Майдана служит МВФ, а не народу Украины

«Выборы и военное положение не должны помешать выделению средств, пауза в отношениях с МВФ может наступить непосредственно перед выборами — в политическое межсезонье — когда выберут нового президента и начнётся переформатирование правительства»,- отметил Мельник.

Специалист считает, что новая власть от сотрудничества с МВФ тоже не откажется, поскольку Украина набрала слишком много долгов и находится в зависимости от международных кредиторов.

Заседание совета директоров Международного валютного фонда о предоставлении Украине очередного кредита состоится 18 декабря. Представители Фонда ранее объявили, что не намерены прерывать сотрудничество с официальным Киевом, даже несмотря на введение военного положения. Они заявили о готовности работать с Украиной по новой программе Stand-By и отметили, что ключевые показатели государственного бюджета Украины на 2019 год соответствуют требованиям заемщиков.

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