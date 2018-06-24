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Эксклюзивный партнер Tencent Goverment and Tourism обосновался в Цзилине

E-commerce 24 Июн 2018
Эксклюзивный партнер Tencent Goverment and Tourism обосновался в Цзилине
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21 июня пресс-конференция Tencent Goverment and Tourism 2018 прошла в главном офисе компании Tencent в Шэньчжэне. В мероприятии приняли участие многочисленные представители политического и бизнес круга из Китая и партнеры из зарубежных стран. Конференцию посетил заместитель председателя Комитета по развитию туризма провинции Цзилинь Чэнь Шоуцзюнь.

Эксклюзивный партнер Tencent Goverment and Tourism обосновался в Цзилине

Конференцию посетил заместитель председателя Комитета по развитию туризма провинции Цзилинь Чэнь Шоуцзюнь

На этой пресс-конференции была представлена новая товарная матрица Tencent Goverment and Tourism, например «Qie Zhihui» (смарт-обслуживание конференций), «Zhihui Dangjian» («умное партийное строительство»), «Zhihui Lvyou» (смарт-туризм) и др. Эти новые продукты в основном предназначены для обслуживания политической и туристической сфер, в частности для обслуживания совещаний, форумов, мероприятий, торжественных приемов. По предварительным подсчетам, продукт компании Tencent «Qie Zhihui» в настоящий момент уже используется во время правительственных, туристических, культурных и др. мероприятий. Эта новая продукция будет способствовать созданию новой цифровой платформы для правительства и туризма, а также глубокому слиянию физического и цифрового миров.

Кроме этого, на конференции были обнародованы ценности государственной коммуникации Tencent News и экологическая стратегия содержания Tencent Tourism. Tencent News свяжет 13 региональных крупных сетей и 16 малых сетевых областей по всей стране. От производства контента и распространения контента до коммерциализации контента, будет сформирована новая модель вертикальной фильтрации информации для ключевых городов, городов второго и третьего уровня, будет заново сформирована среда и архитектоника государственного туристического бизнеса Tencent.

На конференции был обнародован внешний новый отчет «цифрового города Tencent» о потенциале распространения информации в сфере государственного туризма. Главные данные отчета в основном поступили из приложений Tencent News, браузера QQ, исследовательской платформы «Qie Diaoyan». Данный отчет предоставляет новые данные и руководство для всекитайской индустрии государственного туризма.

На мероприятии прошла церемония выдачи лицензий эксклюзивным партнерам в малых сетевых областях. Генеральный директор стопроцентной холдинговой дочерней компании Медиакорпорации «Ипин», культурной медиакомпании пров. Цзилинь «Шуэймо цзиньчи» У Янань поднялся на сцену для церемонии «активации», что символизировало приход компании Tencent в провинцию Цзилинь и открытие новой эпохи развития государственного туризма.

Эксклюзивный партнер Tencent Goverment and Tourism обосновался в Цзилине

Стопроцентная холдинговая дочерняя компания Медиакорпорации «Ипин», культурная медиакомпания пров. Цзилинь «Шуэймо цзиньчи» получает лицензию Tencent

Как представитель туристической «визитной карточки» провинции Цзилинь, заместитель секретаря административного комитета р-на Чанбайшань Чжан Цзаймао во время мероприятия подписал с компанией Tencent договор о стратегическом сотрудничестве для всемерного содействия «умному» строительству в районе Чанбайшань. Здесь будет осуществляться инновационная модель «Интернет + Большие данные в сфере туризма», путем использовани инернет технологий и сетевой пропаганды, а также маркетинговой модели будет осуществляться трансформация индустрии.

Эксклюзивный партнер Tencent Goverment and Tourism обосновался в Цзилине

Заместитель секретаря административного комитета р-на Чанбайшань Чжан Цзаймао во время мероприятия подписал с компанией Tencent договор о стратегическом сотрудничестве.

В будущем административный комитет р-на Чанбайшань в опоре на обширные клиентские данные компании Tencent, мощную продукцию в лице социальных сетей, диверсифицированную матрицу интернет медиа и возможности Больших данных будет создавать инновационную платформу для открытия бизнеса, в полной мере упорядочивать ресурсные преимущества, развертывать всестороннее, глубокое стратегическое сотрудничество для совместного продвижения и популяризации продукции р-на Чанбайшань. Также будет создана более индивидуализированная и целенаправленная сетевая маркетинговая платформа, будет разворачиваться сотрудничество в таких сферах, как информатизация, смарт туризм, электронная коммерция  и др., чтобы всесторонне повысить популярность и влиятельность р-на Чанбайшань.

Культурная медиакомпания пров. Цзилинь «Шуэймо цзиньчи» также сыграет связующую роль эксклюзивного партнера по сотрудничеству, будет способствовать более тесной связи государственного туризма пров. Цзилинь с компанией Tencent. Посредством ПК терминала Tencent City, туристических каналов, мобильного терминала Tencent News, «Тяньтянь куайбао» (правительственные новости), «Туристической карты» как основных тематических платформ, в качестве поиска информации как отправной точки соединить интернет ресурсы Tencent с преимуществами базовых платформ, объединить ресурсы партнеров по производственной цепочке, предоставить мобильный, тематический, функциональный, коммуникационный мощный сервис. В форме распределения по колонкам и каналам представить информацию о высококлассных туристических ресурсах провинции Цзилинь для миллионов пользователей Интернета. Эта мера посредством диверсификационной, новой формы городского маркетинга и популяризации придаст новые силы для строительства и распространения информации о городском туризме провинции Цзилинь, будет способствовать развитию государственного туризма провинции.

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