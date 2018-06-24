Эксклюзивный партнер Tencent Goverment and Tourism обосновался в Цзилине







21 июня пресс-конференция Tencent Goverment and Tourism 2018 прошла в главном офисе компании Tencent в Шэньчжэне. В мероприятии приняли участие многочисленные представители политического и бизнес круга из Китая и партнеры из зарубежных стран. Конференцию посетил заместитель председателя Комитета по развитию туризма провинции Цзилинь Чэнь Шоуцзюнь.

Конференцию посетил заместитель председателя Комитета по развитию туризма провинции Цзилинь Чэнь Шоуцзюнь

На этой пресс-конференции была представлена новая товарная матрица Tencent Goverment and Tourism, например «Qie Zhihui» (смарт-обслуживание конференций), «Zhihui Dangjian» («умное партийное строительство»), «Zhihui Lvyou» (смарт-туризм) и др. Эти новые продукты в основном предназначены для обслуживания политической и туристической сфер, в частности для обслуживания совещаний, форумов, мероприятий, торжественных приемов. По предварительным подсчетам, продукт компании Tencent «Qie Zhihui» в настоящий момент уже используется во время правительственных, туристических, культурных и др. мероприятий. Эта новая продукция будет способствовать созданию новой цифровой платформы для правительства и туризма, а также глубокому слиянию физического и цифрового миров.

Кроме этого, на конференции были обнародованы ценности государственной коммуникации Tencent News и экологическая стратегия содержания Tencent Tourism. Tencent News свяжет 13 региональных крупных сетей и 16 малых сетевых областей по всей стране. От производства контента и распространения контента до коммерциализации контента, будет сформирована новая модель вертикальной фильтрации информации для ключевых городов, городов второго и третьего уровня, будет заново сформирована среда и архитектоника государственного туристического бизнеса Tencent.

На конференции был обнародован внешний новый отчет «цифрового города Tencent» о потенциале распространения информации в сфере государственного туризма. Главные данные отчета в основном поступили из приложений Tencent News, браузера QQ, исследовательской платформы «Qie Diaoyan». Данный отчет предоставляет новые данные и руководство для всекитайской индустрии государственного туризма.

На мероприятии прошла церемония выдачи лицензий эксклюзивным партнерам в малых сетевых областях. Генеральный директор стопроцентной холдинговой дочерней компании Медиакорпорации «Ипин», культурной медиакомпании пров. Цзилинь «Шуэймо цзиньчи» У Янань поднялся на сцену для церемонии «активации», что символизировало приход компании Tencent в провинцию Цзилинь и открытие новой эпохи развития государственного туризма.

Стопроцентная холдинговая дочерняя компания Медиакорпорации «Ипин», культурная медиакомпания пров. Цзилинь «Шуэймо цзиньчи» получает лицензию Tencent

Как представитель туристической «визитной карточки» провинции Цзилинь, заместитель секретаря административного комитета р-на Чанбайшань Чжан Цзаймао во время мероприятия подписал с компанией Tencent договор о стратегическом сотрудничестве для всемерного содействия «умному» строительству в районе Чанбайшань. Здесь будет осуществляться инновационная модель «Интернет + Большие данные в сфере туризма», путем использовани инернет технологий и сетевой пропаганды, а также маркетинговой модели будет осуществляться трансформация индустрии.

Заместитель секретаря административного комитета р-на Чанбайшань Чжан Цзаймао во время мероприятия подписал с компанией Tencent договор о стратегическом сотрудничестве.

В будущем административный комитет р-на Чанбайшань в опоре на обширные клиентские данные компании Tencent, мощную продукцию в лице социальных сетей, диверсифицированную матрицу интернет медиа и возможности Больших данных будет создавать инновационную платформу для открытия бизнеса, в полной мере упорядочивать ресурсные преимущества, развертывать всестороннее, глубокое стратегическое сотрудничество для совместного продвижения и популяризации продукции р-на Чанбайшань. Также будет создана более индивидуализированная и целенаправленная сетевая маркетинговая платформа, будет разворачиваться сотрудничество в таких сферах, как информатизация, смарт туризм, электронная коммерция и др., чтобы всесторонне повысить популярность и влиятельность р-на Чанбайшань.

Культурная медиакомпания пров. Цзилинь «Шуэймо цзиньчи» также сыграет связующую роль эксклюзивного партнера по сотрудничеству, будет способствовать более тесной связи государственного туризма пров. Цзилинь с компанией Tencent. Посредством ПК терминала Tencent City, туристических каналов, мобильного терминала Tencent News, «Тяньтянь куайбао» (правительственные новости), «Туристической карты» как основных тематических платформ, в качестве поиска информации как отправной точки соединить интернет ресурсы Tencent с преимуществами базовых платформ, объединить ресурсы партнеров по производственной цепочке, предоставить мобильный, тематический, функциональный, коммуникационный мощный сервис. В форме распределения по колонкам и каналам представить информацию о высококлассных туристических ресурсах провинции Цзилинь для миллионов пользователей Интернета. Эта мера посредством диверсификационной, новой формы городского маркетинга и популяризации придаст новые силы для строительства и распространения информации о городском туризме провинции Цзилинь, будет способствовать развитию государственного туризма провинции.

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