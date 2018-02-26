Эксклюзивные украинские сувениры и подарки в интернет-магазине folkmart.ua

Эксклюзивные украинские сувениры и подарки в интернет-магазине folkmart.ua

Украинские подарки и сувениры – особые презенты, которые отличаются оригинальностью, несут в себе частичку души мастеров, которые их создают вручную. Чтобы приобрести качественную продукцию, не нужно тратить много времени на ее поиски – достаточно посетить интернет-магазин https://folkmart.ua/ru/. Его каталог состоит из сувениров и различных подарков в этническом стиле. Продукция разделена на отдельные тематические категории. Особой популярностью пользуется посуда (тарелки с росписью, подсвечники, чашки, блюдца и многое другое), национальная одежда (мужские, женские и детские вышиванки), бижутерия (бусы, серьги, браслеты), матрешки и другие виды украинских кукол ручной работы, славянские обереги, спортивная национальная атрибутика.

Многие покупатели интернет-магазина приобретают красивую вышитую одежду (https://folkmart.ua/ru/c880-vishivanki_odezhda) и сувениры для личного использования, а также в качестве оригинальных подарков. Любая продукция реализуется как в розницу, так и оптовыми партиями.

Ознакомиться с детальными описаниями представленного ассортимента можно на сайте магазина или при необходимости задать интересующие вопросы продавцам-консультантам, которые помогут выбрать подходящее изделие.

Различные сувениры часто приобретают компании в качестве памятных презентов для сотрудников, а также иностранцы, желающие увезти с собой частичку Украины. Все товары, реализуемые на сайте folkmart.ua, соответствуют важным требованиям, характерным для национальной сувенирной продукции:

произведены на территории Украины;

представляют собой оригинальные изделия ручной работы;

имеют презентабельный внешний вид.

Для изготовления украинских сувениров используются качественные материалы: дерево, металл, масляные краски, нетоксичные лаки, натуральные ткани и т. д. На сайте магазина есть специальный раздел, где продается элитная продукция (картины, книги, посуда), выполненная в единичном экземпляре умелыми украинскими мастерами.

Интернет-магазин имеет свой шоу-рум, расположенный в Киеве. Его посещение позволяет гостям города и страны выбрать сувениры после детального их осмотра. Покупатели из других городов, которые не планируют поездку в столицу, имеют возможность заказать понравившиеся изделия с доставкой по территории всей Украины при помощи надежных и проверенных транспортных компаний.

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