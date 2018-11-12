Эксклюзивное интервью Дмитрия Медведева: лучший момент для проведения выставки, а торговый протекционизм вредит всем (China Business News …

«Здравствуйте!» 5 числа вечером, одетый в замечательный темно-синий пиджак, белую рубашку и сине-белый галстук, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев с улыбкой вошел в студию Шанхайской медиагруппы, чтобы дать эксклюзивное интервью «Си-Би-Эн» (CBN) и пообщаться с китайскими интернет-пользователями.

5 ноября в Шанхае начала свою работу Первая китайская международная импортная выставка. Россия стала одной из 12 стран-партнеров, а Дмитрий Медведев принял участие в церемонии открытия.

Премьер-министр рассказал «Си-Би-Эн» CBN, что, по его мнению, идея организовать подобное мероприятие была очень точной и своевременной. Прибывшая вместе с Медведевым делегация была очень многочисленной, примерно 50% всех регионов России стали участниками выставки, в то же время в Китай приехали представители различных российских предприятий.

Медведев упомянул, что сейчас множество стран в мире придерживается протекционистской политики, однако эта тенденция наносит серьезный ущерб мировому экономическому развитию. 5 ноября на открытии Первой китайской международной импортной выставки все руководители в своих выступлениях говорили о важности проведения дальнейших реформ ВТО, которые бы соответствовали современным требованиям мировой торговой системы.

Также, российский премьер-министр заявил: «Вы называете нас боевым народом. Однако наша «борьба» проводится мирными средствами ради законных интересов РФ. В экономической сфере мы усердно развиваем честную конкуренцию, для разумной и законной «борьбы».

Несырьевая отрасль станет новым толчком для торгово-экономических отношений России и Китая

CBN: Господин премьер-министр, я помню в 2010 году во время выставки Шанхай ЭКСПО, Вы посетили город в качестве главы делегации. Прошло восемь лет, и Вы снова прибыли сюда на международную выставку. Наверняка Вы прекрасно разбираетесь в представленной Россией продукции, поэтому не могли бы рассказать нам о ее достоинствах?

Медведев: Во-первых, я хотел бы сказать, что проведение подобного мероприятия — правильно и своевременно. Мы видим, что по всему миру сейчас проводятся различные по масштабу ярмарки и выставки по вопросам импорта. Надеемся, что Первая китайская международная импортная выставка сможет стать по-настоящему отличным местом для демонстрации товаров импорта. Также, мы наблюдали выступления многих глав правительств и государств на церемонии открытия, что свидетельствует о действительно большом размахе данного мероприятия. Сегодня (5 ноября) в первой половине дня председатель КНР Си Цзиньпин официально объявил выставку открытой, а многие иностранные коллеги выступили со своими речами. Мы говорили о том, что в мире много внимания уделяют экспорту, однако все знают, что у него есть и другая сторона — импорт. Наша делегация очень рада принять участие в данном мероприятии, также мы благодарим китайских друзей за приглашение не только принять участие, но и стать страной-партнером.

Вместе со мной на выставку прибыла большая делегация, которая представляет примерно 50% всех регионов Российской Федерации, а также в мероприятии поучаствовали различные российские предприятия. Все они привезли свою продукцию, коммерческие идеи и предложения. Сегодня я посетил павильоны различных государства, а также зашел на нашу часть выставки. Можно сказать, что в российском павильоне можно найти самую разнообразную продукцию, например, пищевые продукты, электронику и сельскохозяйственную технику. Ассортимент очень широкий, из многих сфер. Я верю, что не только китайские потребители оценят российские товары, но и предприятия и делегации других государств также заинтересуются в нашей продукции. К тому же, планируется, что выставка будет проводится на регулярной основе, поэтому я хотел бы пожелать удачи китайским друзьям и поздравить с официальным открытием.

— Торгово-экономические связи Китая и России очень тесные, постоянные и стремительно развиваются на высоком уровне. Более месяца назад председатель КНР Си Цзиньпин принимал участие в Восточном экономическом форуме, который проходил на российском Дальнем Востоке. А сейчас к нам прибыла многочисленная делегация из России. Утром пятого числа в своем выступлении Вы упомянули, что в будущем объем экспорта РФ несырьевых и неэнергетических ресурсов достигнет 250 миллиардов долларов. Как Вы считаете, благодаря этой выставке какие новые направления роста появятся в двусторонних торгово-экономических отношениях?

Newsweek07.08.2018Telecent09.11.2018Sina.com23.10.2018

— Я считаю, что наше торгово-экономическое сотрудничество в дальнейшем будет развиваться еще более успешно. Особенно наше взаимодействие в сфере энергетики. Китайские партнеры покупают у российской стороны природный газ и нефть. Эти ресурсы считаются традиционно преобладающими в сфере торговли. Могу рассказать нашим интернет-пользователям, что скоро в Пекине пройдет российско-китайский форум, целью которого станет распространение несырьевой продукции РФ, включая сельскохозяйственные и высокотехнологичные товары, качественные пищевые продукты, различное технологичное оборудование, прогрессивные обслуживающие модули. Также, будут представлены результаты новых исследований, которые соответствуют требованиям 21 века, в цифровой экономике. Я очень надеюсь, что китайские предприятия примут активное участие в этом форуме в Пекине

Я также хочу сказать интернет-пользователям, что в дальнейшем в торговле между Китаем и Россией несырьевая сфера может дать новый толчок для развития. Главная задача России — изменить структуру российско-китайской торговли. Территория России огромна, а также страна крайне богата природными ресурсами, однако мы в полной мере осознаем, что будущее развития экономики стоит за конкуренцией в сфере высоких технологий, а также принадлежит цифровым технологиям. Поэтому мы старательно регулируем структуру российского экспорта. Сейчас около 50% поступлений в бюджет РФ происходят именно из неэнергетической сферы. Я верю, что дальнейшее развитие сотрудничества России и Китая в неэнергетической сфере поможет постепенно увеличить двусторонний торговый оборот между нашими странами.

— В своем выступлении утром 5 числа Вы упомянули о создании подразделения Российского экспортного центра в Шанхае под эгидой Внешэкономбанка РФ. Это очень заинтересовало шанхайских партнеров. Также, Вы неоднократно говорили, что целью развития России является цифровая экономика. Мы хотели бы узнать, в сфере финансов и цифровой экономики каким образом возможно сотрудничество между КНР и РФ? У Вас есть какие-либо планы?

— Во-первых, обсудим российский центр экспорта. Учитывая размах сотрудничества между нашими странами, очевидно, что подобная организация соответствует тенденциям развития торговых отношений России и Китая. Российский экспортный центр в основном занимается поддержкой предприятий РФ при выходе на заграничные рынки, а особенно это важно при выходе на огромный рынок потребления Китая. Поэтому мы приняли решение о необходимости создания в Шанхае подразделения РЭЦ. Когда я сегодня пришел на выставку, то многие представители предприятий подходили ко мне сказать спасибо, а также благодарили правительство за предоставление им такой платформы.

Что касается цифровой экономики, мы осознаем, что технологии определяют будущее развитие нашей экономики, к тому же, в этой сфере китайские коллеги уже проделали огромную работу. Цифровые технологии сейчас повсюду. Мы с Вами общаемся, а сигнал передается на спутник, а после этого нас видят по телевидению и смотрят в Интернете. Цифровые технологии уже стали частью управления государством. Мы видим, что электронное управление неразрывно связано с цифровыми технологиями, а развитие электронного бизнеса также неотделимо от бурного развития этих технологий. Сейчас российская электронная коммерция стремительно растет. Любой обычный гражданин РФ, сидя дома перед своим компьютером, может общаться с правительственными органами и получать от них ответы на свои вопросы. Цифровые технологии делают нашу жизнь более простой, а также способствуют созданию искусственного интеллекта. А он в свою очередь определит развитие стран в последующие десятилетия. В этой сфере мы также хотим сотрудничать с нашими друзьями, а в особенности с китайскими партнерами. Ведь область цифровых технологий крайне конкурентоспособна. Конечно, в процессе развития данной сферы, мы должны уделить внимание законодательству и порядку. Как избежать нездоровой, недобросовестной конкуренции? На самом деле, России и Китая уже выдвигала совместные инициативы по этому вопросу в рамках ВТО, а также вносили предложения в другие структуры многосторонней международной торговли. В своей сегодняшней речи я также упоминал важность цифровой экономики.

Торговый протекционизм вредит всем

— Интернет-пользователь с ником «И Цянь Лин Ие» задала достаточно специфичный и серьезный вопрос. Пять лет назад осенью Китай выдвинул инициативу «Один пояс, один путь». Сейчас эта идея активно сопряжена с продвигаемым Россией Евразийским экономическим союзом. Столкнувшись с тенденцией мирового торгового протекционизма, как вы оцениваете усилия Китая и России?

Медведев: Ранее я уже говорил о торговом протекционизме, но могу продолжить эту тему. Протекционизм — очень плохое явление. Он был всегда, но в предыдущие годы большинство стран придерживались правил, выработанных ВТО. Поэтому сейчас мы все еще полагаем, что ничего лучшего в этом вопросе человечество пока не придумало. Конечно, созданная система не самая идеальная, однако она эффективна и способна обеспечивать здоровые и правильные процессы в мировой экономике. К сожалению, в последнее время были приняты меры, которые разрушают справедливую конкуренцию и мешают свободному товарообороту. Это и есть протекционизм: одни страны пытаются отгораживаться от других в системе торговли. Мы видим, что некоторые крупные государства создают различные барьеры, например, повышают таможенные пошлины для китайских, европейских или российских товаров. Я считаю, что, на самом деле, в дальнейшем пострадают не только наши страны, но и те крупные государства, проводящие данную политику.

Мы видим, что протекционизм наносит ущерб развитию мировой экономики. На сегодняшней церемонии открытия все главы государств в своих выступлениях говорили о необходимости реформирования ВТО, для того, чтобы советовать современным требованиям торговой системы. Говоря о инициативе «Один пояс, один путь», несомненно она совершенно противоположна идее торгового протекционизма. Ее целью — стимулирование глобализации в экономике, а также проект направлен на то, чтобы различные государства, образующие «один пояс, один путь», были связаны друг с другом, но и имели равный и свободный обмен товарами и участие в логистике.

«Воевать» мирными средствами

— Во время многих мероприятий Вы говорили о том, что из-за падений цен на нефть и западных санкций, в России очень затруднено развитие во многих сферах. Однако, я заметила, что различные данные напротив показывают улучшение. В прошлом году закончился двухлетний период отрицательного роста экономики, прирост составил 1,5%. Если обратиться к рейтингу Всемирного банка, то оценка деловой среды в России с 120 места в 2012 году, во время начала президентского срока Путина, сильно возросла до 40 места. Скажите пожалуйста, как Вы избавляетесь от всестороннего давления для улучшения экономики и бизнес?

— Вы знаете, различного рода давление, конечно, создает проблемы, но в то же время, создает и новые перспективы. Действительно, колебание мировых цен на нефть и их падение сильно повлияло на экономику России, но сейчас она уже адаптировалась к новым реалиям, кроме того, во время проведения планирования финансов, мы никогда не надеемся на то, что цены на нефть всегда будут стабильными или постоянно расти. Мы проводим свое экономическое планирование, опираясь на наиболее умеренные цены на международном рынке энергоресурсов. С другой стороны, все эти так называемые санкции, введенные рядом стран против России, в определенной степени повлияли на наше развитие и создали барьеры в экономике. Однако даже в такой ситуации, мы отыскали новые пути для самореализации. Если нам не хотят что-либо продавать, то хорошо, мы ничего с этим не можем сделать. Если вы не продаете нам крупные проекты, то мы сами в состоянии провести независимые исследования и разработки. Сейчас активно проходит импортозамещение, к тому же, в производстве промышленных товаров, разработке высокотехнологичной продукции и в серийном производстве мы делаем очевидные успехи.

© РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанкДемонстрация перекладки сыров в хранилище созревания сыра сыроварни «Русский пармезан»

На самом деле, в отношении санкций, мы также приняли ответные меры, направленные на Европейский Союз и США. Что успокаивает людей, так это, то что в такой трудной ситуации «на арену» вышло российской сельское хозяйство и показало отличные результаты. В последние годы оно стремительно развивается, а качество продукции очень высокое. Мы также успешно сотрудничаем с другими странами в сфере товаров сельского хозяйства. Сегодня я говорил с китайскими коллегами, и они выразили желание увеличить экспорт картофеля в Китай. Я считаю, что, с опорой на географическое разнообразие и богатство природных ресурсов, чем больше Россия будет иметь трудностей, тем лучше она будет раскрывать свой потенциал. Поэтому, в каком-то смысле, я благодарен коллегам, которые ввели санкции, так как, не смотря на появившиеся с ними трудности, они дали нам больше перспектив.

— Знаете ли Вы, как в Китае называют русских? Мы называем вас «боевой нацией». После всего сказанного выше, я действительно почувствовала, что вы — трудолюбивый и отважный народ.

— Да, мы — «боевая нация». Однако мы «боремся» посредством мирных средств, чтобы защитить свои законные интересы. Мы развиваем честную конкуренцию в экономике через законную и разумную «борьбу».

Огромная роль обмена между народами

— Господин премьер-министр, следующий вопрос пришел от китайской студентки, обучающейся в России. Несколько лет назад она была ученицей старшей школы в Шанхае. Девушка написала Вам письмо, не знаю помните ли, но Вы ей даже ответили. Сейчас она уже закончила университет в Санкт-Петербурге, в котором учились и Вы. Она рассказала, что сейчас работает в области культурного обмена. А нынешней и следующий год как раз являются «перекрестными годами регионального сотрудничества Китая и РФ». Она хотела бы знать, как вы оцениваете значимость неправительственных обменов?

— Обмен между народами имеет большой потенциал, а его роль достаточно велика. Мы видим, что российские и китайские народы хорошо знают друг друга. Чем лучше народы узнают друг друга, тем старательнее правительства стран развивают двусторонние отношения и тем лучше развиваются контакты между главами стран и предприятиями. Мы понимаем, что отношения государств, во-первых, основываются на отношениях между людьми. И они совсем не похожи на бесстрастное взаимодействие машин. Поэтому страны общаются через людей, компании и министерства, которые тоже состоят из нас. Сейчас проходит год регионального сотрудничества, можно сказать, что это мероприятие способствует развитию отношений и в экономике, и в культуре. Сегодня с председателем Си Цзиньпином мы пообщались на эту тему и сошлись на мнении, что гуманитарный обмен — движущая сила в развитии отношений между странами. К тому же, сейчас наши граждане все чаще посещают Китай и Россию. Все больше россиян едут путешествовать в КНР, а РФ принимает все больше и больше гостей из Китая. Ежегодно количество туристов увеличивается на несколько миллионов человек, и этот поток будет продолжать расти. Поэтому я считаю, что в дальнейшем мы должны развивать обмены между народами.

Мы уважаем жителей Китая, которые могут говорить по-русски, и я хотел бы сказать им слова благодарности. С большой радостью наблюдаю за тем, как вы старательно и не жалея сил изучаете русский язык. Я также приглашаю девушку, задавшую вопрос, приехать в Россию на практику. Мы окажем ей всю необходимую помощь и поддержку.

— Есть еще один интересный интернет-пользователь. Она написала, что в следующем году заканчивает университет, после чего хочет поступать в СПбГУ, чтобы пройти обучение в том же ВУЗе, что и Вы. Однако она считает, что ее русский недостаточно хорош, и интересуется есть ли подготовительные курсы? А также, есть ли какие-либо визовые льготы для студентов из Китая?

— Я очень рад тому, что девушка сделала разумный выбор в пользу моей альма-матер. Ведь СПбГУ — первоклассный университет, считается одним из лучших в России. Я учился там и преподавал много лет. Если ее русский язык все еще не так хорош, то необходимо усердно поработать над языковой базой. В СПбГУ есть специализированный Институт русского языка и культуры, который занимается преподаванием для иностранцев. Насколько я знаю, каждый год 1500 иностранных студентов изучают там русский язык. И когда они чувствуют, что овладели языком, особенно специализированным, то могут поступить на соответствующий факультет и стать полноправным студентом бакалавриата. Что касается визовых льгот, то иностранным студентом необходимо оформить обыкновенную учебную визу, которая выдается всем студентам, а в случае необходимость ее можно продлить.

© РИА Новости | Перейти в фотобанкПрезидент РФ Д.Медведев на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Китае

— Многие также хотят посетить Россию не ради учебы, а с туристической целью. Пользователь «Сяо Лунбао» интересуется, если летом следующего года он со всеми членами своей семьи отправится в Россию, то какой маршрут бы Вы посоветовали?

Медведев: Я даже не знаю, что предложить, ведь Россия такая огромная страна. Например, можно просто ткнуть на карте в любой населенный пункт. Действительно, сложно сказать что-то конкретное, ведь выбор очень велик. Я думаю, что если едешь в какую-либо страну, то начинать надо с «базовых» городов, культурных центров. Например, столица Москва или Санкт-Петербург, который мы называем культурной столицей. Также есть множество уникальных городов, где проводятся различные спортивные и культурные мероприятия. Всем известно, что недавно в России проходил Чемпионат мира по футболу, и многие города проводили у себя матчи. Я могу предложить для глубокого, интересного путешествия выбрать так называемое «Золотое кольцо», куда входят древние города вокруг Москвы. Многие из них насчитывают историю более чем 1000 лет. Именно там можно прочувствовать дух русской культуры, посмотреть, как этот город жил на протяжении веков. Конечно, есть еще большое количество городов, которые необходимо посетить, а также уникальные места с удивительной природой, такие как полуостров Камчатка и озеро Байкал, российская Арктика и юг страны. Я хочу отметить, что неважно куда вы отправитесь, в любой точке нашей огромной страны Вы сможете найти чему удивиться. Я надеюсь, что у Вы найдете достаточное количество времени для путешествия, хотя чтобы познать Россию нужен даже не один год.

— Еще один интернет-пользователь сообщает нам, что в следующем году будет отмечаться семидесятилетие установления дипломатических отношений между РФ и КНР. Что будут предпринимать наши страны для углубления своего взаимодействия? Более того, он хочет приехать в Россию и заняться бизнесом, поэтому просит Вас рассказать, какой малый или средний бизнес будет наиболее востребован.

— Я могу совершенно точно сказать, что в России существует множество больших и малых китайских предприятий. Есть компании и с полностью китайским капиталом, есть и совместные с российской стороной фирмы, но все они принимают участие в различных проектах. Особенно мы поддерживаем малые и средние фирмы, которые активно способствуют российско-китайским торгово-экономическим отношениям, а также развивают межрегиональную торговлю. Мы можем наблюдать за всесторонними отношениями и их развитием между приграничными городами наших стран. Я не знаю из какой провинции этот интернет-пользователь. Но считаю, что любой предприниматель, если он заинтересован в какой-либо области или географическом регионе, должен заняться этим делом, а мы окажем соответствующую поддержку.

Тесное сотрудничество в борьбе с нетрадиционными угрозами

— Еще один вопрос от интернет-пользователя. Он говорит, что в СМИ видел сообщения о том, что Россия и Китай неоднократно проводили совместные военные учения и достигли нормализации. Сейчас появляется все больше нетрадиционных угроз, например, терроризм и угрозы кибербезопасности. Каким образом Россия и Китай намерены продолжать углублять сотрудничество в сфере безопасности?

— В сфере безопасности Россия и Китай — давние партнеры. Наши страны играют важную роль и имеют ключевые функции, являясь постоянными членами в СБ ООН. Мы тесно взаимодействуем в рамках организации, принимая важные решения для всего человечества. В решении международных конфликтов мы считаем, что именно ООН обладает высшим авторитетом, а не какие-либо другие фиктивные или виртуальные организации. Хотя мы довольно долго сотрудничаем в сфере безопасности, но сейчас появляются новые угрозы.

Нетрадиционные угрозы стали поводом для углубления отношений в этой сфере. Сегодня мы уже обсуждали пользу цифровой экономики и компьютерных технологий. На самом деле, у них есть и обратная сторона. Мы должны предотвращать возможное появление угроз при развитии цифровой экономики, а также минимизировать различные финансовые махинации, которые не так просто выявить. Хочу сказать всем, что ежегодно общая сумма электронной торговли и транзакций между КНР и РФ примерно составляет 3 миллиарда долларов. С развитием электронной коммерции нужно уделять больше внимания кибербезопасности. Что касается интернет-преступности, то мы можем заметить, что сейчас различные террористические группировки все чаще используют интернет. Россия и Китай имеют связи между различными департаментами безопасности и между нами заключены специальные соглашения, а также существует отряд специального назначения для более тесного сотрудничества.

Каждый день усердно тренируюсь

— Еще один интернет-пользователь слышал, что во время учебы в университете Вы принимали участие в соревнованиях по гребле, занимались тяжелой атлетикой, и практически стали профессиональным спортсменом. Вы находитесь в прекрасной форме, потому что до сих пор каждый день продолжаете занятия спортом? Каким видом спорта Вы занимаетесь? Сидите ли Вы на диете? Как питаетесь? Он очень завидует Вашей физической форме!

— Благодарю за такую высокую оценку. Я думаю, что каждый человек должен активно следить за своим здоровьем, так как это очень полезно и необходимо. Действительно, когда я учился в школе, то занимался и греблей, и тяжелой атлетикой. Но сейчас я ежедневно стараюсь выполнять базовые физические упражнения для поддержания формы. Кататься на велосипеде, иногда играть в бадминтон, зимой кататься в горах на лыжах. Конечно, самый важный вопрос — это найти время для тренировок. Однако даже в командировках и заграницей, я стараюсь встать пораньше утром и хотя бы немного позаниматься спортом. Что касается диеты, то я думаю, что это все очень индивидуально и зависит от человека. Я не придерживаюсь никаких строгих диет, однако стараюсь есть полезную, не очень калорийную пищу. Кстати, на мой взгляд, китайскую еду можно назвать полезной. Еще очень важно не есть перед сном, ведь так можно быстро потолстеть.

© РИА Новости, Дмитрий Астахов | Перейти в фотобанкВладимир Путин и Дмитрий Медведев на горнолыжном курорте «Красная Поляна»

— Другой интернет-пользователь читал о том, что мечтой Вашего детства было стать юристом. Он интересуется, получили ли Вы диплом юриста? И какая у Вас сейчас есть мечта?

— Я думаю, что нет человека, который бы с детства мечтал стать юристом, потому что это достаточно скучная профессия для ребенка. В семь или десять лет дети еще слишком далеки от этого. Могу сказать, что когда я был ребенком, то вообще не представлял, что это за профессия. Примерно в 16 лет я серьезно начал задумываться о том, кем хочу стать. Это уже был практически момент окончания школы, я считал профессию юриста неплохим выбором. И мне очень нравится это дело. Я занимался юридической практикой, помогая компаниям. В родном университете достаточно долго преподавал право. Затем, в силу всем известных причин, с конца 90-х я перестал заниматься и тем, и другим, а начал более серьезную работу, принимая участия в государственном управлении. Однако этот опыт сейчас очень важен в моей политической карьере. Он напоминал мне во время принятия различных решений, что необходимо четко придерживаться основных принципов, закрепленных в законодательстве, а не стараться каким-либо образом нарушить их или сделать исключение.

На мой взгляд, если говорить о личных надеждах, то профессия не так важна. Будь человек юристом или политиком, деятелем искусства или экономистом, он все равном стремиться к общечеловеческим ценностям. Например, мы все хотим, чтобы наши родственники были здоровы. Если говорить о моей мечте, то я хочу, чтобы все окружающие меня люди были счастливы и здоровы. Также я надеюсь, что Россия станет еще более сильной державой, а мои сограждане и их семьи смогут получить возможности для самореализации. Я думаю, что перечисленное мною сейчас не имеет никаких различий с тем, о чем мечтают и все россияне.

— Интернет-пользователь под именем «Тихий Дон» говорит, что в прошлом году Вы посоветовали слушать китайским интернет-пользователям «Катюшу». В этом году, что бы Вы порекомендовали прочитать китайской молодежи из российских произведений? И почему?

— Наша русская классическая литература действительно уникальна. Мне очень сложно предложить какое-либо одно произведение, которое бы отразило все богатство и глубину русских традиций. Если псевдоним этого интернет-пользователя переводится как «Тихий Дон», то ему хорошо было бы прочитать это роман. Это одно из самых известных произведений Шолохова. Русская классическая литература — важная часть всей человеческой культуры. Достоевский, Чехов, Бунин, Куприн создали шедевры развития человеческой мысли. Выбрав книгу любого из этих писателей, будь то «Война и мир», «Преступление и наказание» или короткие рассказы Чехова, можно прочувствовать красоту человеческих чувств и понять базовые социальные конфликты. Что касается китайских читателей, то я надеюсь, что для них переведут и замечательные произведения современных российских писателей. Честно говоря, когда у меня есть время, то мне нравится читать современную китайскую литературу. Мне интересно, что думают и о чем пишут авторы нового поколения.

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