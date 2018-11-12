Экс-зампред Нацбанка Украины: Гривна будет падать до 2020 года

22 года украинской гривны: было страшно, дальше – еще страшнее По его мнению, курс валют зависит исключительно от двух фундаментальных факторов — экономического роста страны и внутренней инфляции.

«Если наш экономический рост будет существенно превышать рост Соединенных Штатов, а инфляция будет приближаться к американской — 2-2,5%, то можно прогнозировать стабильный курс. Если этого не будет, то гривна исторически и в перспективе будет иметь тенденцию к девальвации», — сказал аналитик.

Однако, по его словам, о таком развитии событий можно говорить при горизонте планирования в 2-5 лет. А при прогнозе на 1-2 года включаются более сильные оперативные факторы. И кроме основных негативных факторов на девальвацию гривны влияют и антиукраинские санкции со стороны России, и жесткая монетарная политика украинского правительства.

«Все-таки они повлияют на экспортный потенциал украинского сельского хозяйства, фармакологии, металлургии. Если это не будет нейтрализовано ответными санкциями со стороны Украины. Российские санкции не превышают $0,5 млрд. А жесткая монетарная политика ошибочна и направлена против экономического роста и индустриальной политики. Ожидаемая инфляция 10%, а ставки рефинансирования 18%. Ни в одной стране мира такого феномена не существует. Я связываю существование у нас этой ставки с коррупционной составляющей, чтобы некоторые наши фингруппы зарабатывали на операциях с ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма. — Ред.) и на курсе. Выплачивать 10% годовых в долларах — это слишком для страны, а аппетиты увеличиваются, и, думаю, это не последнее размещение», — пояснил Савченко.

Удар без сдачи: Россия вводит санкции, которые нанесут ущерб Украине Он прогнозирует, что в последние две недели 2018 года банки традиционно будут закрывать балансы, спрос на валюту у них увеличится, и гривна немного упадет, но не выше 29-29,5 грн/доллар. Это будет зависеть от того, получит ли Украина кредит от МВФ, а значит, и от других международных кредитных доноров страны. А если не получит, есть риск, что курс 30 грн/доллар будет уже в начале 2019 года.

Также, по мнению экономиста, гривна девальвирует еще и по причине выборов. Политическая дестабилизация традиционно прибавляет 3-5% к текущему падению национальной валюты. А остановка падения гривны случится ближе к концу 2019 года.

Международное рейтинговое агентство Fitch спрогнозировало курс доллара на 2019-2020 годы. В 2019 году курс доллара составит 30,7 гривны, а в 2020 году достигнет отметки 32,3 гривны. К концу этого года курс доллара удержится на уровне 27,4 гривны.

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