Экс-постпред Украины при ООН Сергеев в 2013-2014 гг. вел переговоры о своем трудоустройстве в США, — Кожара

Представитель Украины при ООН (2007-2016) Юрий Сергеев в 2013-2014 гг. вел переговоры о своем трудоустройстве в США, имея при этом доступ к гостайне Украины. Об этом в ходе выступления в суде по делу о госизмене Януковича заявил экс-министр иностранных дел Леонид Кожара. Трансляцию вел телеканал «112 Украина».

«Мы были с ним в постоянном контакте, и он информировал, что пытался вести переговоры с представителями украинской диаспоры, чтобы минимизировать страсти, объяснять, что происходит в Киеве (зимой 2014-2014 гг., — ред.) согласно официальным сообщениям, которые шли из Киева, и постоянно намекал на лояльность и мне как министру, что ничего такого неподконтрольного не произойдет, а также мы с ним говорили о необходимости соблюдения кодекса поведения, кодекса чести дипломата. Но, по моему мнению, никто тогда не знал, что Юрий Сергеев уже вел переговоры о своем трудоустройстве в США. И трудоустраивая такого высокого дипломата, посла, я понимаю, что разрешение и рабочая виза без работы со спецслужбами другой страны не могла пройти, он бы никогда не получил рабочую визу», — рассказал Кожара.

Новости по теме: Первый – со стороны защиты: О чем допрашивали экс-министра иностранных дел в суде по делу Януковича

По словам экс-министра, случай, когда посол, носитель гостайны Украины, просто так остается в другой стране, – уникальный.

«Поэтому лично для меня информация, которая исходит от Сергеева, является очень сомнительной, поскольку я не уверен, что он сам ее формулирует», — добавил он.

Напомним, постоянным представителем Украины при ООН Сергеев был с 2007 по 2016 гг. В феврале 2016-го он заявил о намерении уйти на пенсию, оставив при этом работу в МИД.

15 августа Сергеев был допрошен в суде по делу о госизмене. О чем рассказал дипломат, читайте здесь.

Подпишитесь на 112.ua в вашем Telegram

и Facebook.

Оперативно и лаконично о самом важном

