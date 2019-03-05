Экс-посол США призвал не сравнивать Зеленского и Рейгана. Новости политики

Между 40-м президентом США Рональдом Рейганом и кандидатом в президенты, комимком Владимиром Зеленским существует огромная разница

Об этом заявил бывший посол США в Украине, директор Евразийского Центра Атлантического совета Джон Хербст, работавший при Рейгане в Госдепартаменте, передает «ДС» со ссылкой на «Голос Америки».

«Рейган был привлечен к политике даже в шоу-бизнесе. Он был активен в профсоюзной политике с Гильдией актеров во время периода Маккарти. Это было для него важным опытом. К тому же он был губернатором Калифорнии. Он был опытным политиком, хорошо разбирался в проблемах, хотя его критики тогда говорили, что он некомпетентен. Их нельзя сравнивать — Рейгана и Зеленского», — сказал Хербст.

Читайте также: Украина Зеленского. Государство-смартфон и нестреляющая армия

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник