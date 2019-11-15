Экс-посол США Йованович считает, что ее отстранили «коррумпированные украинцы» — новости политики

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Бывший посол США в Украине отметила, что ситуация, когда соседние страны манипулируют американским правительством, является выгодной лишь для авторитарных правителей.

Экс-посол считает, что не всем украинцам нравится борьба с коррупцией / фото УНІАН

Бывший посол в Украине Мари Йованович считает, что на ее отстранении с должности повлияли иностранные коррумпированные интересы. В частности, представители Украины, которые манипулируют американским правительством и привыкли действовать по «правилам коррупции».

Об этом она заявила 15 ноября во время слушания по импичменту президента Трампа.

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«Помощь США в борьбе с коррупцией остается важным приоритетом со времен, когда была Революция Достоинства. К сожалению, как показали последние месяцы, не все украинцы приветствуют борьбу с коррупцией, поэтому, наверное, не было ничего удивительного, когда борьба с коррупцией мешает власти и прибылям, украинцы стремятся играть по действующим правилам коррупции, сделают все возможное, чтобы избавиться от меня. Они были успешными в том, чтобы организовать отстранение американского посла», — сказала она.

Кроме того, бывший посол США в Украине отметила, что ситуация, когда соседние страны манипулируют американским правительством, является выгодной лишь для таких авторитарных правителей, как президент России Владимир Путин.

«Как наша система могла дать сбой? Как так случилось, что иностранные коррумпированные интересы сумели манипулировать нашим правительством? Интересы какой страны довольствуются, когда такое происходит? Такие действия и поведение подрывают интересы США, создает риски для наших друзей и расширяет поле для авторитарных правителей, автократов таких как президент Путин», — сказала Йованович.

Как сообщал УНИАН, в среду, 13 ноября, в Конгрессе США начались слушания по делу об импичменте президента Дональда Трампа.

Мари Йованович возглавляла посольство США в Киеве в 2016-2019 годах. В мае этого года она завершила работу в Украине. Ранее сообщалось, что она согласилась дать показания Конгрессу США в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

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