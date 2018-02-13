Экс-министр экономики Украины рассказал о планах Запада относительно Киева

Страны Запада не заинтересованы в развитии украинской промышленности. Такое мнение высказал бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.

Он отметил, что в ближайшие годы может существенно сократиться объем инвестиций в промышленные предприятия Украины, что не позволит стране развивать производство.

По мнению Виктора Суслова, в ближайшее время «на Украине будет добит весь военно-промышленный комплекс».

Член-корреспондент РАН, доктор экономических наук Алексей Кузнецов отметил, что основная проблема Украины не во взаимоотношении с европейскими странами, а в том, что Киев разорвал свои торгово-экономические связи с Россией.

— Здесь нужно понимать, что тяжелая промышленность Украины не является слишком конкурентоспособной. Поэтому разрыв связей с Россией был не просто грубейшей ошибкой, а привел к тому, что эта отрасль украинской экономики начала отмирать, — отметил эксперт в интервью ФБА «Экономика сегодня».



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