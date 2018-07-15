Экс-министр экономики Украины: Перспективы развития страны неутешительны

На Украине смертность в 2 раза превышает рождаемость, что говорит о грядущей демографической катастрофе в стране. Об этом заявил экс-министр экономики Украины Суслов.

По его словам, на сегодняшний день работающих граждан Украины в несколько раз меньше, чем неработоспособных, а уровень зарплат опустил страну на последнее место в Европе.

«По оценкам в стране сегодня 42 миллиона 200 тысяч человек, из них работоспособных около 16-ти миллионов, всего-навсего. Ну, и наша статистика публикует, что смертность в Украине ровно в два раза выше, чем рождаемость, то есть, на каждых 100 умерших приходится около 50-ти детей, которые рождаются. А это свидетельствует об очень глубоком демографическом кризисе, который переживает Украина, и об очень плохих перспективах развития страны.

В стране, несмотря на то, что открыли двери, безвиз, выехали миллионы людей на заработки в другие страны – все равно 10% населения являются безработными, и они находятся в достаточно сложных условиях, плюс миллионы пенсионеров с пенсиями в районе 1,4 тысячи гривен в месяц. Ну и минимальная зарплата в 3700 тоже, конечно, не является достаточной, так что как нам не оценивать положение, на сегодня Украина является беднейшей страной Европы и, пожалуй, с самым низким уровнем жизни населения», — сказал он.

Позиции Украины в мировых рейтингах оставляют желать лучшего. Всего за последние полгода страна заняла такие мировые позиции:

Украина заняла первое место в Европе по количеству психических расстройств среди населения;

Украина вошла в десятку самых опасных для туристов стран мира;

В мировом рейтинге уровня жизни Украина опустилась на 112 место;

Украина вошла в топ-10 худших стран мира для пенсионеров;

Украина вошла в топ-20 террористических стран.

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