Экс-министр экономики предсказал Украине «тотальную катастрофу»

10:24 9 Июля 2018

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Киев, 9 июля. Украину ждет тотальная экономическая катастрофа в ближайшие несколько лет, если сохранится тенденция к закрытию предприятий и массовому оттоку населения, уезжающего на заработки за границу. Об этом заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.

В эфире украинского телеканала экс-министр отметил приостановку деятельности части предприятий страны и массовые увольнения украинцев. В связи с переходом на работу в других государствах украинцы перестают платить налоги в казну Украины, что грозит стране экономическим крахом.

По мнению министра, политика свободного выезда населения и отказа от поддержки национального производства негативно скажется на будущем Украины.

«В конечном счете вся эта политика приведет к тотальному экономическому краху Украины через несколько лет», – заключил Суслов.

Напомним, ситуация на Украине продолжает ухудшаться, многие специалисты оценили положение страны как бедственное. В то же время, согласно результатам опросов, президент государства Петр Порошенко лишился доверия населения Украины.

Ранее депутат Верховной рады заявил, что энергетическая отрасль Украины доведена до критического состояния.

Автор: Екатерина Кухарева

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