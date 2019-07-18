Экс-мэра Ирпеня Карплюка вызывают в ГПУ на 19 июля — новости политики

В 2017 году Карплюку были выдвинуты два подозрения.

Экс-мэр Ирпеня вызван в Генпрокуратуру / фото УНИАН

Бывшего мэра Ирпеня Владимира Карплюка вызвали в Генеральную прокуратуру Украины для проведения следственных действий к процессуальному руководителю по уголовному производству, в котором он фигурирует, на 12:00 19 июля.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Читайте такжеВ Ирпене застройщик украл деньги вкладчиков — люди вышли на протест — СМИ (видео)

«Карплюка вызвали к процессуальному руководителю в ГПУ на 19 июля на 12.00», — сказала Сарган.

В то же время никаких других деталей она не предоставила.

Как сообщал УНИАН, 23 июня 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сравнил город Ирпень с Чикаго из-за уровня преступности. Обращаясь к руководству местной прокуратуры, Луценко спросил, часто ли они бывают в Ирпене, и известно ли им об уровне преступности там.

«Вы в Ирпене часто бываете? В полицию заходите? И сотни закрытых производств не видите? Я не понимаю, как на это можно смотреть спокойно. Сотни закрытых производств по абсурдным основаниям. Если все будет делать генпрокурора, то на холеру тогда нам местные прокуратуры, объясните мне? Ирпень — точка местного Чикаго. Вы это знаете? Уже все украинские СМИ пишут о том, что это сочетание криминалитета с правящими взяточниками. Все об этом знают. Вы не видите сотни закрытых производств? Я посмотрю, что будет на КДКП», — подчеркнул Луценко.

В декабре 2017 года стало известно, что прокуратура Киевской области сообщила о подозрении Карплюку, который, действуя в преступной организации вместе со своим первым заместителем и заместителем, а также другими лицами, совершил ряд уголовных преступлений.

В частности, мэр Ирпеня подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступной организацией с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупном размере в составе преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 205 (приобретение субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенное в составе преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358 (подделка документа, который выдается учреждением, имеющим право выдавать такие документы и который дает право и освобождает от обязанностей, в целях использования его подделывателем, совершенная в составе преступной организации), ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (служебный подлог, а именно внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенный в составе преступной организации) УК Украины.

В прокуратуре напомнили, что это уже второе подозрение Ирпенскому городскому голове. В конце августа 2017 года прокурором Киевской области было сообщено о подозрении мэру Ирпеня, который, находясь в должности директора ООО «Сарафан», не имея всех необходимых разрешений и лицензии на строительство жилого комплекса, нарушил правила безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, вследствие чего один человек погиб, а другому причинены тяжкие телесные повреждения, в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве или любом предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, если это нарушение повлекло гибель людей или иные тяжкие последствия) УК Украины, досудебное расследование по которому еще продолжается.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter





Источник