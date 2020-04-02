Экс-глава Минфина был инициатором отставки Нефедова и Верланова (ДОКУМЕНТЫ). Новости политики

Бывший министр финансов Игорь Уманский инициировал отставки главы налоговой Сергея Верланова и главы таможни Максима Нефедова

Соответствующее представление экс-министр направил в адрес главы Кабмина Дениса Шмыгаля, передает «ДС» со ссылкой на Lb.ua.

В частности, в письме от Уманского 28 марта, за его личной подписью, главе правительства предлагается возложить временное исполнение обязанностей Верланова на его зама Михаила Титарчука, а обязанностей Нефедова — на его зама Роберта Зелди.

Кроме этого, в издании подчеркнули, что письмо Минфина — повторное обращение. По предварительной информации, оно зашло из ведомства непосредственно в аппарат премьера и на рассмотрение Кабмина не выносилось.

«Я слышал, что Уманский дважды подавал меня на увольнение. Не знаю официально причин, он со мной не говорил на эту тему», — отметил Максим Нефедов.

В свою очередь, Сергей Верланов отметил, что он узнал этот документ уже после подачи, но о причинах его появления не знает до сих пор.

«У меня не было никаких конфликтов с Игорем Ивановичем и наше взаимодействие было всегда конструктивным. Мне лично он его не комментировал и о мотивах данного документа лучше уточнить у него», — добавил Верланов.

«Что касается Сергея Михайловича (Марченко, — ред.), я знаю его как профессионала и я с радостью буду эффективно работать в его команде», — подчеркнул глава ГНС.

Вместе с тем премьер-министр Денис Шмыгаль на просьбу уточнить, будут ли эти представления иметь последствия, учитывая то, что глава Минфина сменился, ответил, что «на данный момент оба руководителя работают».

Напомним, недавно, 30 марта, Верховная Рада уволила министра финансов Игоря Уманского.

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