Экс-глава Киевской ОГА подал в суд на Дубинского. Новости политики

Бывший председатель Киевской облгосадминистрации Михаил бно-Айриян подал в суд иск к нардепу от фракции «Слуга народа» Александру Дубинскому

Об этом бно-Айриян написал на своей странице в Facebook, передает «ДС».

«Сегодня Александр Дубинский в который раз сделал неудачную попытку осуществить информационное давление на меня. И рассказал всем о деле, которое начало расследовать ГБР вроде бы против меня», — написал он.

Бно-Айриян отметил, что пост Дубинского случайным образом совпал с его исковым заявлением о защите чести и достоинства, которое он подал 25 октября утром в Печерский районный суд. «И, конечно, с возвращением президента в Украину», добавил он.

«Предмет иска очень прост — опровергнуть/доказать: что я русский шпион; что я номинирован на должность Москаленко и Кононенко и получаю от них зарплату …» Полиграф не предлагать после фарса, который мы видели на всю страну, просто придите в суд и покажите факты», — добавил он.

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Как сообщала «ДС», 20 октября глава Киевской областной государственной администрации Михаил Бно-Айриян написал заявление об отставке.

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