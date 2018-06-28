Экс-депутат Рады призвал не верить словам о возрождении экономики Украины

Экономическое возрождение Украины заставит Москву уважать Киев. Об этом эфире телеканала «112» заявил депутат Верховной рады Виктор Бондарь.

По его мнению, экономические проблемы страны можно решить с помощью «дешевых кредитов на 15 лет». Для этого, считает Бондарь, необходимо «впустить в страну два — три крупнейших американских или европейских банка», что «даст вздохнуть» украинской промышленности.

«Если мы за три — четыре года запустим в экономике Украины радикальные сдвиги, Россия увидит, что здесь становится лучше: здесь инфраструктура, здесь появились заводы… Вот это будет ответ России, что Украина, действительно, пошла по правильному пути», — сказал депутат.

Как подчеркнул депутат Виктор Бондарь. Украине стоит отказаться от угроз в адрес России и прекратить воевать в Донбассе.

«Каждый день воюем-воюем, а в результате все хуже и хуже. Станем богатыми и крепкими — с нами начнут считаться», — заключил он.

Заявлениям подобного рода, которые появляются в преддверии выборов, верить не стоит, заявил в интервью Федеральному агентству новостей бывший народный депутат Украины Спиридон Килинкаров. По его словам, Киев сейчас будет «сыпать» идеями мира, так как на это есть запрос населения. Однако восстанавливать страну, отмечает экс-депутат, на самом деле никто не собирается.

«Эти слова политиков, сказанные накануне предвыборной кампании, в действительности ничего не стоят, — говорит Килинкаров. — Мы же прекрасно помним президентскую кампанию, когда Порошенко говорил, что война не может длиться месяцами и остановить ее можно за несколько часов. Однако уже пятый год боевые действия не прекращаются, воз и ныне там.

Конечно, такие заявления будут звучать. Но на мой взгляд, ничего не будет решено, пока у украинских политиков нет единого понимания проблемы и не найден консенсус внутри страны. Но сейчас на Украине нет даже диалога по этому вопросу!

Заявления о восстановлении мира сейчас очень востребованы, поэтому, повторюсь, политики будут ими сыпать. Однако у того же Бондаря нет реальной возможности влиять на политическую обстановку в государстве. Есть запрос общества, и каждый, как глашатай, станет кричать направо-налево, мол, «я решу все проблемы». Но одно дело — говорить и ничего не делать, а другое — предпринимать конкретные шаги».

Напомним, ранее депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил о том, что в прекращении войны в Донбассе в первую очередь не заинтересованы Соединенные Штаты. По его словам, Вашингтон старается усугубить конфликт всеми способами. Он также подчеркнул, что финансовые проблемы на Украине — это результат «всех блокад и санкций».

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