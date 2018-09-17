Экс-аналитик Пентагона обвинил Рыбачука в сотрудничестве с Левочкиным, — СМИ

В США Олега Рыбачука обвинили в сотрудничестве с руководителем Администрации президента Виктора Януковича, Сергеем Левочкиным с целью манипулирования общественным мнением в Украине и влияния на западные правительства

Об этом пишет бывший аналитик Пентагона Джеймс Дюрсо в своей статье «Украинские олигархи инвестируют в политику» авторитетного международного издания International policy digest, информирует «Апостроф».

В частности, отмечается, что «во время Революции Достоинства в Украине в 2013-2014 годах Рыбачук и его сообщники влияли на сообщения (для митингующих, — Апостроф) через контроль над сценой и звуковыми системами на Майдане, а также, тесно сотрудничали с тогдашним главой Администрации президента Сергеем Левочкиным». По информации американского эксперта, Рыбачук знал о приближении жестокого подавления протестов, но не сообщил об этом другим участникам Майдана.

Дюрсо также пишет, что сотрудничество Рыбачука с режимом Януковича состояло в попытках остановить революцию. Эксперт обращает внимание на то, что даже после применения насилия против протестующих и появления требований о досрочных президентских и парламентских выборах, Рыбачук продолжал призывать к прекращению протестов.

По мнению Дюрсо, подозрительной также является деятельность Рыбачука на посту главы Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны (НАКО) украинского отделения Transparency International, где он резко критикует закупку оружия и украинский военно-промышленный комплекс.

«Ключевым требованием этой инициативы является рассекречивание информации о безопасности и обороне — странный приоритет во время войны с Российской Федерацией», — удивляется американский аналитик.

Автор также обращает внимание на то, что ОО «Центр UA» (Рыбачук является председателем правления этой организации, — Апостроф.), «Українська правда» и студия телекомпании «Громадське телебачення» — расположены в офисах, принадлежащих российскому олигарху Константину Григоришину, партнеру Сергея Левочкина, который является бывшим клиентом опального американского лоббиста Пола Манафорта (его судят в Соединенных Штатах за финансовые преступления).

Эксперт считает, что правительству США необходимо разобраться «кто есть, кто» в украинских группах гражданского общества.

«Учитывая длительную историю влияния Москвы на страну, россияне имели достаточно возможностей попробовать подкупить публичных и непубличных лидеров. Общественные организации, которые принимают активное участие в популяризации демократии или осуществляют медийную активность (а возможно, на самом деле занимаются продвижением интересов олигархов) обычно воспринимаются Западом как хорошее явление — но есть веские основания относиться скептически к этим группам», — пишет американский военный аналитик Джеймс Дюрсо.

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