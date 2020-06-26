Экономит объяснил, почему выборы и вероятная гражданская война в США грозят крахом мировой экономики

Почему выборы и вероятная гражданская война в Америке могут стать предпосылками к краху мировой экономики и при чем здесь русские хакеры, объяснил экономист Михаил Делягин.

Он высказал мнение о том, почему РФ важно готовиться к выборам президента в США в ноябре 2020 года. Экономист считает, что любой исход выборов может обернуться серьезными проблемами.

По мнению Делягина, экономическая и политическая напряженность сейчас характерна не только для России.

«С Европой все понятно. И в США недавно Трамп во всеуслышание объявил, что его оппоненты демократы напечатали миллионы бюллетеней для вбросов. И это значит, что, кто бы ни победил в ноябре, другая сторона не будет признана проигравшей», — сказал Делягин.

По его словам, демократы в Америке дали всем понять — если победит Трамп, то это подстроили русские хакеры. А Трамп сказал, что победа демократов будет возможна лишь за счет вброшенных бюллетеней.

«Америка может погрузиться в гражданскую войну. Понятно, что это может означать для мировой экономики», — полагает экономист.

В ноябре, а, возможно, и ранее мировая экономика получит сильнейший удар, что также ударит и по РФ, считает Делягин.

«И наше либеральное экономическое правительство, и антироссийский Центральный банк ничего полезного делать не будут», — полагает он. Эксперт прибавил, что либералы смогут только изображать деятельность и устраивать пиар. По его мнению, они не будут защищать и развивать РФ.

Высокопоставленный генерал армии распространял слухи, что глава ЦРУ пытался убить Трампа, пишет Edition.cnn.com.

Белый дом выдвигает отставного бригадного генерала Энтони Тэйту в замминистры обороны США. Журналисты CNN проанализировали публичные заявления и твиты военного и пришли в ужас — подобную риторику можно увидеть скорее у тролля с анонимных форумов.

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По словам генерала, экс-глава ЦРУ Джон Бреннан — «бывший коммунист», который хотел свергнуть президента Трампа. В своем твиттере Тэйта писал, что Бреннан использовал твит с цитатой Цицерона в качестве сигнала для покушения на президента.

Этим безумные теории генерала не ограничиваются. Он называл президента Обаму мусульманином и сторонником «Синоптиков» — радикальных левых террористов, которые взрывали дома в 1970-х.

Учитывая, что сейчас Сенат рассматривает его кандидатуру, генерал Тэйта принялся извиняться за твиты и говорить, что они не имеют отношения к его профессиональной компетенции. Если кандидатуру Тэйты одобрят, генерал будет отвечать за политику Пентагона по Китаю, России, Ирану, Афганистану и ядерному оружию.





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