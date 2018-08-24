Экономисты: Путин приготовил Россию к финансовому Апокалипсису

В первые полгода 2018 года Российская Федерация активно наращивала свои золотовалютные резервы. На западе к этому отнеслись с большим уважением.

Так, российское правительство не только отказывалось от американских ценных бумаг, но и активно увеличивало свои внутренние золотые запасы. Ранее «Правда.Ру» писала об этом. Отметим, что на июль 2018 года российские запасы золота достигли нескольких тысяч тонн, что составило 18 % от общемирового золотого запаса.

Западные страны, в том числе и США, отнеслись к такому поведению Российской Федерации с уважением. По словам экономистов, действующий президент страны Владимир Путин прекрасно осознает то, насколько экономика его государства и мировая экономика в целом зависит от доллара и Америки.

Также эксперты отметили, что наращивание своего золотовалютного запаса Россией нельзя назвать «сиюминутной прихотью». По их словам, это целенаправленная и выверенная политика, созданная не только в целях защиты от антироссийских санкций, но и для укрепления и безопасности собственной экономики в целом.

Эксперты утверждают, что на данный момент мир входит во времена сильной финансовой нестабильности. И Владимир Путин, по их словам, прекрасно это понимает.

Ранее «Правда.Ру» писала о том, что иностранцы спешно отказываются от рублевых облигаций.

Фото: Fotodom. ru/DP

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