Экономисты дорабатывают Новый курс Тимошенко в части налоговой политики — Обозреватель

В четверг, 13 декабря, состоялось заседание рабочей группы по направлению «Оптимальная система налогообложения» в рамках доработки Нового экономического курса, который инициировала Юлия Тимошенко.

Экономисты обсудили широкий круг вопросов, касающихся совершенствования налоговой политики, чтобы она стимулировала развитие экономики, а не подавляла его.

Как отметил руководитель рабочей группы, депутат Верховной Рады Украины шести созывов, экс-министр экономики Сергей Терехин, фискальная политика – одна из ключевых тем курса, ведь именно ей уделено 100 из 500 страниц Нового экономического курса.

«Мы покажем указатель, что именно может быть воплощено на примере лучшего международного опыта. Мы сделаем очень важную работу: дадим различные варианты для выхода из той сложной ситуации, в которой оказались. Ведь как минимум половина экономики страны находится в тени. И в 90% это зависит от налоговой и пенсионной систем», – пояснил соавтор Нового экономического курса.

По мнению Сергея Терехина, необходимо упрощать налоги и расширять базу налогообложения, не экспериментировать с большими ставками налогов: «Ведь чем больше будет охват налоговой базы, тем меньше будут налоговые ставки. Чем меньше ставки, тем меньше теневая экономика».

Юлия Тимошенко

Со своей стороны соавтор Нового экономического курса, основатель экспертно-аналитического центра ОПТИМА Виталий Ломакович констатирует: сегодня налоговая система не выполняет своих функций и ее нужно срочно менять.

«Во-первых, бизнес чувствует себя подавленным, а его развитие не стимулируется. Итак, наша задача – найти такой баланс и компромисс, когда социальные функции будут выполняться через наполнение бюджета налогами и бизнес будет чувствовать стимул для развития», – отметил экономист.

Поэтому задача Нового экономического курса, который инициировала Юлия Тимошенко, – это рост экономики на 7-10%, а не на 2-3%, как сейчас, отметил Виталий Ломакович.





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