Экономист спрогнозировал курс доллара на следующей неделе



Доллар дорожает. Фото: Михаил Бакузов





Ожидается дальнейший рост валюты за счет покупок аграриев и нерезидентов.



За истекшую неделю доллар к гривне заметно подорожал на всех сегментах валютного рынка на 1,3-1,5%.



«С прошлой пятницы официальный курс доллара, устанавливаемый НБУ, вырос с 26,65 грн до 27,01 грн, или на 1,4%. Средний курс доллара на межбанке, по данным Укрдилинга, за это же время вырос с 26,73 грн до 27,12 грн, или на 1,5%. Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 26,65/26,97 до 27,01/27,35. Таким образом, покупка выросла на 1,3%, а продажа – на 1,4%. При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 1,2% до 1,3%, за счет более быстрого роста продажи по сравнению с покупкой», — говорит старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.



Эксперт напоминает, что НБУ одновременно с упрощением порядка подтверждения и регистрации сделок на межбанковском валютном рынке утратил возможность обнародовать оперативную информацию и будет публиковать только ежедневный курс гривны к полудню. Соответствующие изменения связаны с отменой обязательного подтверждения всех сделок с иностранной валютой на межбанковском рынке в «Системе подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке» и переходом коммерческих банков и НБУ на использование торгово-информационных систем Bloomberg и Reuters.



«У банков исчезла дополнительная нагрузка в виде внесения в ручном режиме информации в Систему подтверждения, а Нацбанк стал получать более оперативные данные. Вместе с тем, информация из торгово-информационных систем Bloomberg и Reuters является коммерческой и предоставляется пользователям по платной подписке. Соответственно, НБУ не вправе дублировать эти данные в открытом доступе», – заявили в пресс-служба Нацбанка.



На следующей неделе эксперт ожидает роста курса доллара к гривне за счет покупок аграриев и нерезидентов. К концу недели безналичный доллар будет торговаться около 27,5 грн, а наличный доллар в банках к концу недели будет котироваться около 27,4/27,7 грн.





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