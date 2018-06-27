Экономист: Рост украинской экономики больше напоминает акромегалию

Экономист: Рост украинской экономики больше напоминает акромегалию. Фото: Thinkstock

«Расти» мы будем до тех пор, пока амортизация былого промышленного и человеческого капитала не приблизится к нулевой отметке.

К сожалению, нынешний рост нашей экономики больше напоминает болезнь роста — акромегалию. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал аналитик Алексей Кущ.

«Расти ведь тоже можно по-разному, — пишет эксперт. — При акромегалии, вызванном нарушениями функций гипофиза, наблюдается увеличение кистей, стоп и лицевой части черепа. В организме усиленно вырабатывается соматотропный гормон. Побочные эффекты – утомляемость, ослабление умственных способностей и половое бессилие. Как бы нам этого не хотелось, но в последние годы в отечественном реальном секторе развивается «экономическая акромегалия».

По мнению аналитика, избыточные трансферты трудовых мигрантов надувают микропузыри на рынке недвижимости и в секторе торговли. Сырьевая заточенность экономики стягивает в сектор производства сырья и логистики большую часть инвестиций. Система государственных дотаций в пользу избранных лендлордов постепенно уничтожает индивидуальные и фермерские хозяйства.

В результате, подытоживает Алексей Кущ, и промышленность, и сельскохозяйственное производство находятся в ослабленном, анемичном состоянии. А в системе государственного менеджмента буйным цветом цветет управленческая деменция.

Как показывает практика, говорит эксперт, даже на таком «фундаментальном» факторе можно расти определенное время, пока амортизация былого промышленного и человеческого капитала не приблизится к нулевой отметке.





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