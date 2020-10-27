Экономист предупредил об опасности долларовых сбережений

Сбережения россиян, переведенные в доллары, находятся под угрозой. Нельзя исключать того, что США введут ограничения на расчеты в долларах для российских компаний и физических лиц. Об этом заявил управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

По словам аналитика, пока таких серьезных санкций никто не будет вводить, однако в будущем возможно все. Такой сценарий может быть реализован после прихода к власти в США демократов, пишет «Прайм».

Экономист добавил, что во время падения рубля россияне начинают скупать валюту. Однако курс рубля может скоро начать расти. На укрепление рубля повлияют девальвация доллара против корзины валют на фоне обвала ставок, а также успех в разработке вакцины от коронавируса. Мировая экономика может начать расти уже в следующем году, это также является позитивным фактором.

Ранее «Инвест-Форсайт» писал, что некоторые экономисты считают — доллар больше не будет расти. Несмотря на то, что в России есть недостатки системы управления, рубль перестанет падать.





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