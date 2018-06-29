Экономист предсказал негативные последствия отмены валютного контроля

29 Июня 2018 в 12:09



Василий Колташов в эфире НСН заявил, что отмена валютного контроля при экспорте должна происходить при более стабильной экономике.



Инициатива об упрощении или отмене валютного контроля при экспорте отдельных видов товаров и услуг получила одобрение правительства России. Об этом говорится в тексте постановления, опубликованного на портале правительства РФ. Уточняется, что инициатива будет направлена на последующую переработку



Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов сообщил НСН, что российская и мировая экономика еще далека от стабильного положения.



«Меры валютного контроля являлись необходимыми длительное время, пока курс рубля не был стабилизирован и обеспечен повышением мировых цен на нефть, причем еще и с некоторым резервом, как считает правительство. Однако сейчас, когда все кажется очень стабильным, а в экономике отмечается оживление, особенно в период чемпионата мира по футболу, отмена меры валютных ограничений может принести через некоторое время негативные последствия, потому что мы не вышли в состояние устойчивого экономического подъема, и стабильность рубля тоже не гарантирована», — отметил он.



Собеседник НСН выразил скептическое отношение к отмене валютного контроля.



«Через какое-то время может начаться движение рубля вниз, которое будет очень дискомфортным для массы населения, тогда как компании смогут проводить спокойно валютные операции и под видом товарных операций выводить лишние деньги из РФ. Этот сценарий вполне возможен. Но с другой стороны, упрощение форм торговли дает некоторый импульс компаниям, которые занимаются экспортом. В последнее время общая стабилизация экономики способствовала увеличению ввоза товаров. Я довольно скептически оцениваю расширение национального производства благодаря этой мере. Общая мировая ситуация нестабильна, а экономика слабоустойчивая», — напомнил он.

Ранее сообщалось, что от валютного контроля предложил отказаться Центр стратегических разработок, возглавляемый экс-министром финансов РФ Алексеем Кудриным. Утверждалось, что валютные ограничения — это анахронизм, сохранившийся с советских времен, когда государство имело исключительное право на совершение операций с валютой. Специалисты ЦСР уверены, что действующие правила слишком обременительны для современного бизнеса, а отказ от них приведет к росту экономической активности, пишет сайт Ura.ru.





Источник