Экономист предсказал, что дальше будет с долларом

Евгений Одиноков / РИА Новости

Мировые рынки последние недели показывают нестабильность, периодически они падают. В США может усилиться инфляция, что спровоцирует ослабление доллара, заявил эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

По его словам, в США проходит слишком мягкая монетарная политика со стороны ФРС и американского правительства. Очередной пакет мер поддержки сейчас обсуждается парламентариями Штатов.

Между тем эти меры оживляют инфляцию. Есть опасения, что скорость инфляции может оказаться быстрее, чем динамика восстановления экономики. В результате ФРС вынуждена будет ужесточить монетарную политику. Это приводит к росту доллара, цитирует аналитика «Российская газета».

Сейчас по отношению к доллару дешевеет евро и другие валюты, так как ранее они укрепились к нему на фоне ожиданий скорого обесценивания американской валюты.

Дмитрий Бабин подчеркнул, что инфляцию может ускорить рост стоимости нефти. Экономист добавил, что если мировая экономика быстро восстановится, а инфляция не будет сильно расти, это позволит отказаться от монетарных стимулов, что в свою очередь поможет избежать сильного роста инфляции. В противном случае мир ждут серьезные рыночные потрясения и стагнация мировой экономики, заключил Бабин.

«Инвест-Форсайт» ранее сообщал, что экономист сказал, когда мир откажется от доллара. Это произойдет нескоро, хотя разговоры на эту тему уже идут давно.

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