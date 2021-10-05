Экономист: после ажиотажа вокруг сахара будут новые манипуляции на рынке

https://sputnik.by/20211005/ekonomist-posle-azhiotazha-vokrug-sakhara-budut-novye-manipulyatsii-na-rynke-1056969288.html

Экономист: после ажиотажа вокруг сахара будут новые манипуляции на рынке

Экономист: после ажиотажа вокруг сахара будут новые манипуляции на рынке

Чем объяснить недавний повышенный спрос на сахар в Беларуси, какой новый налог может ожидать владельцев квартир, и реален ли дефолт в США с болезненными… 05.10.2021, Sputnik Беларусь

2021-10-05T16:00+0300

2021-10-05T16:00+0300

2021-10-05T16:09+0300

радио

экономика

доллар

дефолт

/html/head/meta[@name=»og:title»]/@content

/html/head/meta[@name=»og:description»]/@content

https://cdnn11.img.sputnik.by/img/07e5/0a/05/1056969257_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_44d68e4b8eb03f4bdb5107bca2528d7e.jpg

Собеседник радио Sputnik рассказывает, как торговые сети создают искусственный ажиотаж вокруг залежавшегося на складах товара, а покупатели реагируют на слухи о дефиците и вбросы в соцсетях, скупая ненужный им товар.»За исследование поведенческой экономики ученые получили Нобелевские премии, и пользуясь трудами ученых, можно выполнять определенные манипуляции на рынке. Сетям выгодно избавляться от складских запасов – соли, сахара, соды. То, что сетям указано, что нельзя допустить подобного безобразия, абсолютно справедливо. Я помню летний период, когда боролись за то, чтобы не было демпинга цен на сахар, а сейчас его якобы нет. И слабо верится, что за 2-3 месяца что-то произошло такое, что сахара прямо не стало. Здесь какие-то слухи ― кто-то из игроков на рынке оповестил, что будут проблемы с сахаров и все побежали его скупать», ― говорит Козлов.Огромные запасы на складах: президент удивился перебоям с поставками сахара >>>Также в программе: ждать ли дефолта в США, который прогнозируют многие эксперты, и какие сюрпризы могут преподнести курсы валют?»Если брать реальный дефолт, я как экономист в это слабо верю. Не думаю, что мировая резервная валюта №1 попадет в разряд мусорных денег, и все начнут избавляться от доллара. Мировая экономика сегодня все-таки в расчетах использует доллар, хотя на пятки наступают и другие валюты. Будет какое-то сосуществование в валютном мире. Дефолт Америки видится слабо, хотя, наверное, было бы интересно», ― рассуждает Козлов.Беседу с экономическим аналитиком Александром Козловым смотрите на Sputnik Беларусь и на нашем youtube-канале.Читайте также:

Sputnik Беларусь

[email protected]

+74956456601

MIA „Rosiya Segodnya“

2021

Sputnik Беларусь

[email protected]

+74956456601

MIA „Rosiya Segodnya“

Новости

ru_BY

Sputnik Беларусь

[email protected]

+74956456601

MIA „Rosiya Segodnya“

https://cdnn11.img.sputnik.by/img/07e5/0a/05/1056969257_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_ca725119146a9f1dc34fa2882eccc683.jpg

Sputnik Беларусь

[email protected]

+74956456601

MIA „Rosiya Segodnya“

Sputnik Беларусь

[email protected]

+74956456601

MIA „Rosiya Segodnya“

экономика , доллар, дефолт, видео

16:00 05.10.2021 (обновлено: 16:09 05.10.2021)

Чем объяснить недавний повышенный спрос на сахар в Беларуси, какой новый налог может ожидать владельцев квартир, и реален ли дефолт в США с болезненными последствиями для всего мира, в студии радио Sputnik рассуждает экономический аналитик Александр Козлов.

Собеседник радио Sputnik рассказывает, как торговые сети создают искусственный ажиотаж вокруг залежавшегося на складах товара, а покупатели реагируют на слухи о дефиците и вбросы в соцсетях, скупая ненужный им товар.

«За исследование поведенческой экономики ученые получили Нобелевские премии, и пользуясь трудами ученых, можно выполнять определенные манипуляции на рынке. Сетям выгодно избавляться от складских запасов – соли, сахара, соды. То, что сетям указано, что нельзя допустить подобного безобразия, абсолютно справедливо. Я помню летний период, когда боролись за то, чтобы не было демпинга цен на сахар, а сейчас его якобы нет. И слабо верится, что за 2-3 месяца что-то произошло такое, что сахара прямо не стало. Здесь какие-то слухи ― кто-то из игроков на рынке оповестил, что будут проблемы с сахаров и все побежали его скупать», ― говорит Козлов.

Огромные запасы на складах: президент удивился перебоям с поставками сахара >>>

Также в программе: ждать ли дефолта в США, который прогнозируют многие эксперты, и какие сюрпризы могут преподнести курсы валют?

«Если брать реальный дефолт, я как экономист в это слабо верю. Не думаю, что мировая резервная валюта №1 попадет в разряд мусорных денег, и все начнут избавляться от доллара. Мировая экономика сегодня все-таки в расчетах использует доллар, хотя на пятки наступают и другие валюты. Будет какое-то сосуществование в валютном мире. Дефолт Америки видится слабо, хотя, наверное, было бы интересно», ― рассуждает Козлов.

Беседу с экономическим аналитиком Александром Козловым смотрите на Sputnik Беларусь и на нашем youtube-канале.

Читайте также:





Источник