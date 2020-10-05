Экономист объяснил, что будет с рублем

Владимир Трефилов / РИА Новости

Рубль оказался под давлением из-за риска второй волны пандемии и конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил главный аналитик «ТелеТрейд» Марк Гойхман.

По его словам, санкционная риторика также подрывает рубль, который ослаб до 80 за доллар, пишет «Российская газета». Марк Гойхман заявил, что решение Банка России о дополнительной продаже валюты в октябре успокаивает рынок. Однако как долго продлится эта стабилизация, неизвестно.

До конца года стоимость рубля будет зависеть от развития эпидемии и того, какие меры для борьбы с ней будут задействованы. При негативном сценарии доллар может подорожать до 80–85 рублей, заключил эксперт.

Ранее «Инвест-Форсайт» сообщал, что рубль обвалился из-за заболевания Дональда Трампа коронавирусом. Эксперты уверены: мировая экономика может сбавить темпы восстановления.





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