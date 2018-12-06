Экономист: Медведев будет гордиться ростом экономики и впредь при двух «если» — НСН

Василий Колташов в эфире НСН рассказал, какие факторы могут изменить позитивные экономические итоги года на негативные.



Дмитрий Медведев в целом оценил экономические итоги как позитивные. Как пишет ТАСС, об этом премьер-министр заявил в ходе интервью пяти российским телеканалам. Также Медведев подчеркнул, что темпы роста экономики страны за 10 месяцев 2018-го составили 1,7%. По оценке главы кабмина, Россия рассчитывает выйти на 2% роста экономики в год к 2020-му.



Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН рассказал о факторах, которые могут изменить положительную тенденцию российской экономики.



«Российская экономика на протяжении 2018 года оставалась в режиме оживления, причем это оживление, в отличие от стран Еврозоны, сопровождалось достаточно низкой безработицей. Хотя и в России и в других странах, основой оживления был кредит, выросли показатели всех сфер потребительского рынка», — рассказал экономист.

Василий Колташов рассказал, что по данным за ноябрь в России на 40% выросла выдача ипотечных кредитов, а так же в целом выросла активность на рынке жилья, активность строительных компаний, продажи автомобилей иностранных марок, активность на рынке электронных устройств и бытовой техники. По мнению эксперта, все эти показатели и повлияли на положительную тенденцию российской экономики и низкую инфляцию.



«Более того, не было резких перепадов в связи с взлетом и последующим падением цен на нефть, что также является определенным достижением денежной политики Центрального банка. Ситуация остается неплохой и на следующий год можно ожидать продолжения этой тенденции, но существуют очень серьезные «если»», — предупредил Колташов.



Экономист отметил существования двух «если», которые серьезно могут отразиться на экономике и повлиять на общие тенденции.



«Внешнее «если» состоит в том, что нельзя исключать дальнейшее резкое падение цен на нефть, падение американского фондового рынка и спад в Китае. Официальные прогнозы этого не учитывают, но необходимо помнить, что это все может случиться, потому что мировая экономика отнюдь не вышла из эпохи кризиса», — рассказал собеседник НСН.



По его словам, нельзя забывать о сохраняющейся торговой войне между США и Китаем, а также не обращать внимание на претензии Америки к разным странам, не только к Ирану, но и к России.



«В этой ситуации можно ожидать еще и внутреннего «если». Главный фактор здесь это очень высокие налоги, от которых россияне уже буквально захлёбываются», — возмутился экономист.

Налоговое бремя включает себя и НДС, и отчисления из заработной платы, различные сборы, например, на заключение брака, который, по словам экономиста, выглядит как издевательство.



«Все это тяжелым бременем ложится на плечи потребителя, его нужно разгружать. Создавать минимальный, необлагаемый налогом уровень дохода, хотя бы до 50 тысяч рублей и снимать налог с жилья. Таким образом, если так далее сохранится политика изъятия денег у потребителей и дополнится внешней нестабильностью, давлением, то мы можем потерять эти положительные результаты, которыми господин Медведев гордится», — заключил собеседник агентства.

Напомним, ранее сообщалось, что экспертный совет при Правительстве России предложил включить в национальный проект «Демография» меры по продвижению здорового образа жизни. Как пишет ТАСС, в их число входит, к примеру, отмена или снижение налога на добавленную стоимость (НДС) – в применении к полезным продуктам, а также возможное их субсидирование.





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