Экономист дал прогноз для экономики Украины на 2021 год — World News

Борис Кушнирук

Глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук считает, что экономика Украины в 2021 году может расти быстрее, чем указано в официальных прогнозах.

Как сообщает «Эспрессо», по мнению эксперта, способствовать более быстрому росту будут цены на аграрную и металлургическую продукцию.

«Рост экономики в этом году может быть выше, чем прогнозируют и Министерство экономики, Нацбанк, и некоторые аналитические службы. Аналитическая структура Ukraine Economic Outlook прогнозирует рост экономики на 5,1%», — сказал Кушнирук.

Экономист подчеркнул, что сейчас на мировых рынках образовалась тенденция роста цен на сырьевую продукцию, часть из которой является основой украинского экспорта

«Это металлургическая и аграрная продукция. Причем в этом году должен быть значительно лучше урожай, чем в прошлом. Соответственно, аграрный сектор придаст значительной части в общем росте экономики», — отметил эксперт.

Кроме того, по мнению Кушнирука, после карантина начнет восстанавливаться сфера услуг, в частности начнут расти объемы перевозок, туристических путешествий.

«Я думаю, что есть отложенный спрос и на строительную продукцию — как со стороны бизнеса, так и населения», — добавил он.

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Напомним, ранее сообщалось, что директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев поделился мнением о новых действиях СНБО по Харьковским соглашениям и раскрыл тему газового проклятия Украины.

Также сообщалось, что экономист Андрей Блинов объяснил, что будет с инфляцией и долларом.

«Хвиля» писала, что советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что Украина ожидает получение очередного транша от МВФ в 2021 году.

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Источник: Хвыля.

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