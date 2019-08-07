Экономист, человек Зеленского и Запада. Кто будет новым премьером Украины — 07.08.2019

Арахамия назвал главу «Нафтогаза» Андрея Коболева, топ-менеджера этой же компании Юрия Витренко, замглавы Офиса президента по экономическим вопросам Алексея Гончарука и бывшего замглавы Нацбанка Владислава Рашкована.

Фаворитом украинские СМИ считают Гончарука, однако окончательное решение еще не принято.

По каким критериям в команде главы Украины отбирают премьера и какой политико-экономический курс будет у нового главы правительства, изданию Украина.ру рассказали политические эксперты.

«Ключевым будет вопрос личного доверия Зеленского»

Давид Арахамия лишь озвучил кандидатуры, которые и так были на слуху, а кандидатуру будут определять в узком кругу из 3-5 человек, включая самого президента Зеленского. Такое мнение у политолога, главы Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимира Фесенко.

Коломойский назвал фаворитов среди кандидатов в премьер-министры Украины «Основные критерии ранее уже были озвучены президентом — это должен быть авторитетный экономист с соответствующим опытом работы, но самое главное, чтобы это был свой, абсолютно доверенный человек из команды Зеленского. Вопрос личного доверия, на мой взгляд, будет крайне важным условием назначения на столь ответственный пост», — пояснил эксперт.

Кандидатуры Коболева и Витренко не соответствуют данному критерию, а Рашкован — представитель команды Вакарчука, поэтому его тоже можно не рассматривать всерьёз, уверен Фесенко.

Все эти кандидаты в премьеры имеют достаточно высокий уровень лояльности на Западе, все они так или иначе работали в структурах, которые аффилированы с Западом, отмечает политический эксперт Руслан Бизяев.

Он не уверен, что кто-то из них станет премьер-министром, но если даже это произойдет, то «это однозначно не будет премьер-министр в том смысле, в котором мы наблюдали, например, в противостоянии Петра Порошенко и Владимира Гройсмана».

«Это будет премьер, который будет заниматься конкретно вопросами экономики», — заявил эксперт.

Люди, которые устраивают Запад

Коболев и Витренко четко проводят прозападную, проамериканскую линию в ситуации с закупками газа, отмечает политтехнолог Сергей Слободчук. С точки зрения западных игроков эти люди дисциплинированные и послушные.

«Портнов и Богдан»: Дубинский назвал идеального премьера и генпрокурора

© Дубинский

«С точки зрения украинских политических элит, это борьба за финансовые потоки. В их интересах сформировать Кабмин таким образом, чтобы получить премьер-министра и вице-премьера, который бы отвечал за силовые структуры.

Поэтому, если учитывать интересы западных политических игроков и украинских олигархических групп, которые стоят за спиной Зеленского, должна быть кандидатура, которая устаивает и тех, и этих. Кто это из обозначенных кандидатур, сказать не могу», — рассказал Слободчук.

Он напомнил слова влиятельного олигарха, который говорил, что премьером станет Витренко или Гончарук.

«Витренко — один из руководителей «Нафтогаза», а Гончарук — выходец из структур Сороса. С другой стороны, ряд депутатов, связанных с Коломойским, критикуют того же Гончарука. Если западные государства продавят свою кандидатуру, то это, скорее всего, будут люди вроде Коболева и Рашкована, который работал в МВФ», — подчеркнул политтехнолог.

В случае с Рашкованом будет логично, добавляет Слободчук, так как именно МВФ обозначает параметры, по которым должна работать экономика Украины, а Рашкован — «человек, который четко знает, к чему стремится и за что борется МВФ на Украине».

«Никто не даст проводить свой политический курс»

Как минимум на первых порах полномочия будущего премьера будут очень серьезно ограничены, и он будет исполнять исключительно технократическую функцию, говорит Владимир Фесенко. А дальше всё зависит от личности главы Кабмина.

«Как пример можно привести фигуру Гройсмана, который прошёл серьезную эволюцию от технократа до достаточно серьезных политических амбиций. Поэтому если будущий премьер-министр окажется сильной фигурой, то со временем он будет претендовать на большую роль, нежели просто руководителя правительства технократического типа. По крайней мене, он может попытаться перерасти свой ограниченный функционал», — считает политолог.

О бедном премьере замолвите слово: кто им будет на Украине и чем ему заняться Если взять публичную риторику и сравнить ее с конкретными действиями, как в случае с Витренко и Коболевым, то ясно, что им никто не даст проводить свой политический курс, категоричен Сергей Слободчук.

Разрубить узел конфликта президента и премьера

В прежние годы на Украине стабильно вспыхивал конфликт «президент против премьер-министра». По сути этот конфликт записан в Конституции, где пересекаются полномочия двух высших управленцев. Открытое противостояние было у президента Ющенко с премьерами Тимошенко и Януковичем, у президента Порошенко с Яценюком и Гройсманом.

Однако при президенте Зеленском это вряд ли повторится, отмечает Владимир Фесенко.

«Вероятность такого противостояния будет предельно ограничена, поскольку у нового премьера не будет своей парламентской фракции или серьёзной политической силы, на которую он смог бы опереться», — подчеркнул эксперт.

Теоретически конфликт может возникнуть, если в команде Зеленского и партии «Слуга народа» возникнет серьёзный раскол: в другом случае политического ресурса у премьера не будет, добавил он.

«Но это не исключает, как я говорил выше, подобной попытки. Вдруг руководитель правительства станет настолько популярным, что сможет воспользоваться и своим авторитетом, и расколом в команде президента. Но рассуждать об этом пока можно только чисто умозрительно», — уверен Фесенко.

Главное — будет ли дисциплина во фракции

«Уже уволен»: Зеленский ответил на петицию об отставке Богдана Конфликта между президентом и премьером в этот раз не будет, уверен Руслан Бизяев. Правительство на Украине формирует коалиция, она назначает премьера. Поэтому в данной ситуации, учитывая, что решающий голос будет у «Слуги народа», конфликт практически исключён, убежден политолог.

В данном случае играет модель парламентско-президентской республики. Всё зависит от того, насколько управляемой будет фракция «Слуги народа» в парламенте, отмечает Сергей Слободчук.

«А фракция — это конгломерат самых разных групп. Франшиза продавалась по областям. Под одним и тем же брендом может быть 10 и больше групп влияния.

Поэтому, если будет управляемая фракция, которая будет работать по одной программе с администрацией президента, тогда премьер-министру никуда не деться. Он не сможет проводить законопроекты, если не найдет контакта с фракцией», — сообщил политтехнолог.

Изначально же, подчеркнул он, фракция «Слуги народа» формировалась с колес, из самых разных людей, «а лебедь, рак и щука тянут в разные стороны».

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