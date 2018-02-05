Экономику Украины сравнили с МММ

Экономическая политика Киева строится как «бюджетная пирамида» по образцу МММ. Такое мнение в Facebook высказал директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

Как считает эксперт, власти игнорируют честный разговор о состоянии народного хозяйства страны. «В то же время [премьер-министр Украины] Владимир Гройсман и [спикер Верховной Рады] Андрей Парубий своей работой довольны, хотя большинство экспертов, наоборот, слабое улучшение отдельных макроэкономических показателей связывают со статистической липой, подкрепленной заключениями аналитиков НБУ [Национального банка Украины]», — написал Гончаров.

По его мнению, в Европе уже устали наблюдать, как под разговоры о борьбе с коррупцией власти отказываются от реальных реформ и только консервируют отсталость.

Единственная отговорка киевских властей — нехватка денег. В этих условиях все надежды возлагаются только на очередной кредит из МВФ. «Под очаровательной лужайкой, ведущей в ЕС, на самом деле — кредитная трясина МВФ (только бы не ухнуться в нее в ближайшее время). Словом, строится у нас под звонкие и красивые лозунги классическая «бюджетная пирамида» по образцу и подобию с МММ», — заключил эксперт.

1 февраля МВФ дал прогноз, что украинцам в ближайшее время не стоит ждать существенного улучшения жизни. В конце января в МВФ пообещали выделить в мае Украине очередной транш в 1,9 миллиарда долларов. Но для этого Киев должен выполнить ряд условий, среди них — повышение тарифов на газ.

В начале 2015 года МВФ утвердил новую кредитную программу Украины на 17,5 миллиарда долларов. Она рассчитана на пять лет. Киев получил четыре транша на общую сумму 8,38 миллиарда долларов.

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