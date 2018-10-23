Экономику Украины признали самой уязвимой в мире

По уровню развития экономики страны принято делить на слаборазвитые, развивающиеся и развитые. Экономику Украины, как, впрочем, и российскую экономику относят к развивающимся. Но экономику Незалежной признали среди таковых самой уязвимой.

Так, по словам экспертов, национальная валюта Украины — гривна, находится под серьезным внешним давлением с самого начала текущего года. Пока все в стране более-менее, отмечают специалисты, но негативная тенденция к ослаблению гривны уже прослеживается.

Финансовые неблагоприятные внешние условия, заявляют эксперты, способны серьезно пошатнуть и без того не самую сильную экономику Украины. Чуть что, утверждают они, и все рухнет подобно карточному домику.

Любопытно, что в рейтинге уязвимых развивающихся экономик помимо Украины оказались, например, Южноафриканская республика, Турция, Аргентина, Индонезия, Египет, Мексика, Румыния, Колумбия.

Экономики Китая и России, кстати, экспертами были признаны наименее уязвимыми.

В ближайшее время, скорее всего, украинской экономике станет хуже. Эксперты ведь предупредили — серьезные неблагоприятные условия повлекут за собой непоправимые последствия. А те самые неблагоприятные условия намечаются. Так, ранее «Правда.Ру» писала о том, что Российская Федерация ввела в отношении Украины ряд санкций.

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